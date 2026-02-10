El PSOE de Almería alerta de presuntas irregularidades del delegado de Inclusión Social y exige a la Junta que lo aparte

El parlamentario andaluz del PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán durante la rueda de prensa. - PSOE

ALMERÍA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha anunciado el traslado a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción de una serie de pruebas por posibles irregularidades cometidas por el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Almería, Francisco González Bellido, y ha exigido al presidente andaluz, Juanma Moreno, "que lo aparte de manera inmediata de su cargo".

En un comunicado, ha señalado que el recientemente nombrado secretario general del PP de Almería "habría compaginado durante meses su responsabilidad como alto cargo de la Junta con la administración de una empresa privada que recibió contratos públicos".

Hernández Tristán ha explicado que el PSOE ha tenido acceso a información pública "que demuestra que González Bellido, desde su nombramiento como alto cargo de la Junta el 8 de septiembre de 2022, habría compatibilizado durante más de cuatro meses esta función con la de administrador de una empresa privada".

Esto, según ha señalado el parlamentario socialista, supone "una circunstancia que no constaba en su declaración pública de bienes e intereses y que podría suponer una presunta incompatibilidad, al tratarse de un puesto que exige dedicación exclusiva".

A esta situación, ha añadido, "se suma que durante ese mismo periodo la Diputación Provincial adjudicó a dicha empresa contratos por valor de 120.000 euros relacionados con la marca gourmet 'Sabores Almería'".

Según defiende el PSOE, "en total en menos de un año en el que González Bellido figuró como administrador, la Diputación habría concedido a la mercantil hasta 370.000 euros en cuatro contratos vinculados a ferias agroalimentarias y a la promoción de productos almerienses".

El parlamentario socialista ha subrayado que todas estas adjudicaciones se produjeron durante la etapa del expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y del exvicepresidente Fernando Giménez, ambos detenidos e investigados por posibles delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública, dentro de la presunta trama que investiga actualmente la justicia.

Ante estos hechos, ha señalado que el PSOE ha aportado "pruebas suficientes" a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción para que se inicie un procedimiento de investigación e inspección conforme a la Ley 2/2021, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía.

El diputado autonómico ha considerado que "estas presuntas irregularidades obligan a Moreno Bonilla a actuar de inmediato y a apartar del Gobierno andaluz al delegado territorial en Almería", al tiempo que ha reprochado al presidente de la Junta que "siga mirando hacia otro lado como si en el PP de Almería no pasara nada", cuando "los indicios conocidos se suman a la presunta trama de corrupción que se investiga en la Diputación".

Hernández Tristán ha señalado, además, que el PP ha rechazado la creación de una comisión de investigación en la Diputación de Almería y ha anunciado su oposición a la que se ha solicitado en el Parlamento andaluz, una decisión que "evidencia la falta de limpieza del PP a la hora de perseguir la corrupción dentro de sus propias filas".