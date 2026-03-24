El PSOE de Almería apela al voto joven el 17 de mayo para "cambiar el modelo" con educación y vivienda como prioridades

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, junto a jóvenes socialistas y la candidata a la Secretaría General de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, en la UAL. - PSOE

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha apelado este martes a la juventud andaluza a aprovechar el adelanto electoral para "cambiar el modelo de Moreno Bonilla" y situar en el centro políticas que garanticen el acceso a la educación y a la vivienda.

"El próximo 17 de mayo los jóvenes tendrán la oportunidad de trasladar su mensaje en las urnas para que estas cuestiones se conviertan en prioridades reales de gobierno", ha manifestado Ayala durante un encuentro con los medios celebrado junto a Juventudes Socialistas en la Universidad de Almería (UAL).

Así, ha criticado "la infrafinanciación que sufre la universidad pública andaluza y especialmente la almeriense", a la que ha señalado como "una de las peor financiadas". "Moreno Bonilla no financia ni la universidad ni los servicios públicos en nuestra provincia, como ocurre también en la educación o en la sanidad", ha asegurado.

El dirigente socialista ha criticado que el Gobierno andaluz esté "apostando por la universidad privada en detrimento de la pública" y ha defendido la necesidad de dotar de más recursos a la UAL y al conjunto del sistema universitario. En este sentido, ha puesto en valor el sistema estatal de becas con una nueva subida de la que se beneficiarán más de 14.000 estudiantes almerienses.

En materia educativa, Ayala ha advertido de la "falta de plazas" en Formación Profesional, "lo que está obligando a muchas familias en Almería a pagar hasta 9.000 euros para que sus hijos puedan cursar una FP en la privada". Por ello, ha reclamado una mayor oferta pública en especialidades sanitarias y de agricultura.

Asimismo, ha puesto el acento en el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de la juventud y ha defendido medidas como el plan de entrada cero planteado por la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que permitiría que la Junta adelante el 20 por ciento inicial para la compra de una vivienda.

"EL PP PREMIA A LOS PRIVILEGIADOS"

Por su parte, la próxima secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, ha criticado el modelo del PP, al que ha acusado de "premiar a los privilegiados y dejar atrás a la gente trabajadora", y ha advertido de que "en los últimos años se ha apostado por la autorización de universidades privadas en detrimento de la educación pública".

En este contexto, ha apelado directamente a la juventud andaluza de cara a la cita electoral y ha asegurado que "el próximo 17 de mayo la juventud tiene la oportunidad de romper con este modelo de privatización, de infrafinanciación y de abandono de los servicios públicos".

"La juventud será clave para acabar con este ciclo y construir una Andalucía que mire al futuro, que refuerce los servicios públicos y que garantice los derechos y oportunidades de todos", ha sentenciado.