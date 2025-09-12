El PSOE de Almería cifra en 115 las muertes este año sin valoración de dependencia

La diputada nacional del PSOE por Almería Inés Plaza durante la rueda de prensa. - PSOE

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE por Almería Inés Plaza ha alertado este viernes de que en lo que va de año 115 almerienses han muerto sin haber sido valorados por la Junta de Andalucía para recibir las ayudas a la dependencia, una situación que ha calificado de "cifra que debería hacer sonrojar de vergüenza a los responsables políticos de la Junta en Almería".

En un comunicado, Plaza ha añadido que "2.300 personas de nuestra provincia se encuentran en esta situación" y ha advertido de que Andalucía es "la comunidad a la cola en gestión" a pesar de recibir "más fondos que nunca". En este sentido, ha subrayado que "600 días de espera de media para que una persona dependiente reciba su ayuda es un castigo intolerable para las familias".

La diputada socialista ha contrapuesto estos datos con el esfuerzo "histórico" del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha pasado de aportar 248 millones de euros en 2018 a 768 millones en 2025, "triplicando la inversión para que miles de mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores tengan el apoyo que merecen".

Ha recordado, además, que "tras los recortes del PP que en 2012 eliminaron el nivel acordado de financiación, Pedro Sánchez lo recuperó en 2021 y en 2025 lo ha elevado hasta 783 millones de euros, de los que 147 millones corresponden a Andalucía, la cifra más alta de todo el país".

Plaza ha criticado igualmente que el Gobierno andaluz rechazara en el Parlamento una proposición no de ley del PSOE-A sobre la condonación de la deuda autonómica propuesta por el Ejecutivo central.

Según ha explicado, "esto permitiría reducir en casi la mitad el endeudamiento autonómico y generar un ahorro de 1.400 millones en intereses", pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha dicho no a una oportunidad única para reforzar los servicios públicos".

Por ello, la diputada socialista ha insistido en que, si la Junta no mejora la atención a la dependencia, "no será por falta de recursos, sino por falta de voluntad política, y ha subrayado que la dependencia "no son solo cifras, sino personas".

"Hablamos de abuelos, personas con discapacidad y cuidadoras que necesitan apoyo y respeto. El Gobierno cumple; ahora es la Junta la que debe actuar", ha remachado.