El secretario general del PSOE de Almería y candidato de Senado de Progreso, José María Martín, atiende a los medios junto a la vicesecretaria general del PSOE en Almería, Soledad Martínez. - PSOE

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería y candidato de Senado de Progreso, José María Martín, ha puesto en valor este jueves las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez para modernizar las infraestructuras de comunicación de la provincia, entre las que ha destacado los 38 millones de euros destinados a la remodelación del enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator, así como los avances en las obras de construcción de la línea de alta velocidad.

Asimismo, el dirigente socialista ha acusado al PP de "habérsela jugado siempre a Almería" por incumplir reiteradamente sus compromisos con la provincia, tanto durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy como en la actualidad con Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía.

En una nota, Martín ha explicado que las obras del enlace de Viator permitirán ampliar la capacidad de esta conexión mediante la ejecución de cuatro nuevos ramales directos entre ambas autovías y el rediseño de los cuatro existentes. Además, ha señalado que los almerienses pueden comprobar los avances de estas obras cuando circulan por la autovía, al igual que ocurre con los trabajos de construcción de la línea de alta velocidad.

"Lo que no pueden ver son las obras comprometidas por el PP, como son las del acceso norte a la ciudad de Almería o las del Puerto Seco de Níjar", ha manifestado Martín, quien ha atribuido esta situación al Gobierno andaluz.

En este sentido, ha cuestionado la credibilidad de los compromisos electorales de los 'populares' de cara a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. "El Partido Popular no es de fiar", ha afirmado el dirigente socialista, que ha sostenido que "un nuevo Gobierno del PP supondría un retroceso para la provincia".

Frente a ello, ha resaltado otros proyectos del Ejecutivo central en materia de comunicaciones, como el tercer carril de la A-7 entre Almería y Roquetas de Mar, la remodelación de enlaces estratégicos en El Ejido y Vícar y la mejora del acceso a Roquetas de Mar.

Martín también ha destacado las actuaciones ejecutadas para reducir el ruido en varios tramos de las autovías A-7 y A-92, con un presupuesto de 11,5 millones de euros, así como las obras de mejora de la travesía de la N-340A en Adra, con una inversión de cuatro millones de euros, y de Balanegra, donde se han invertido más de cinco millones de euros en una actuación similar.

El candidato al Senado ha elogiado "la celeridad" con la que ha actuado el Gobierno de España para rehabilitar firmes y estabilizar taludes en la Red de Carreteras del Estado tras los temporales registrados a finales de 2025 y principios de 2026.

COMPROMISO CON EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

Por otra parte, Martín ha defendido que uno de los principales logros de estos años ha sido "demostrar que la modernización económica, la sostenibilidad ambiental y la justicia social son compatibles y se refuerzan mutuamente". Así, ha destacado que "es posible crecer, crear empleo, reducir la contaminación, preservar la biodiversidad, aumentar la productividad y mejorar los salarios al mismo tiempo".

En cuanto a los compromisos que recoge el programa electoral socialista en materia de transportes, se ha referido a la culminación del Corredor Mediterráneo, así como al impulso del transporte de mercancías por ferrocarril y de la intermodalidad "para avanzar en la descarbonización de la logística".

Asimismo, ha señalado que el PSOE dará prioridad al mantenimiento y a la fiabilidad del conjunto de la red ferroviaria, con 19.000 millones de euros comprometidos hasta 2030.

El secretario general del PSOE de Almería ha defendido la continuidad de los proyectos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que "esto solo lo puede garantizar el PSOE". Por ello, ha hecho un llamamiento a la movilización y ha pedido el voto para el PSOE en el Congreso de los Diputados y para Senado de Progreso en la Cámara Alta.