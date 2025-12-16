El PSOE de Almería exige una comisión de investigación para "esclarecer" el caso 'Mascarillas'

La diputada provincial del PSOE de Almería Noemí Cruz durante la rueda de prensa. - PSOE

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Almería Noemí Cruz ha anunciado que su grupo ha registrado una solicitud para la creación de una comisión de investigación que permita "esclarecer el alcance" de la presunta trama de corrupción en la institución provincial, cuando está a punto de cumplirse un mes desde las detenciones relacionadas con el caso 'Mascarillas'.

Junto a la creación de la comisión de investigación, la diputada socialista ha informado de que su grupo también ha solicitado acceso a todos los expedientes administrativos que el pasado 18 de noviembre fueron requeridos por el juzgado a la Diputación de Almería.

En un comunicado, Cruz ha señalado que "la justicia investiga el amaño de contratos, el cobro de comisiones y la existencia de un sistema supuestamente creado para delinquir", por el que los exdirigentes de la Diputación están acusados de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Unos hechos que, según ha subrayado, "no se limitan a la compra de material sanitario durante la pandemia, sino que se extenderían también a contratos de obras públicas".

Ante esta situación, la diputada socialista ha recordado que el Grupo Socialista solicitó en su día la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico para que el equipo de gobierno (PP) ofreciera información sobre lo ocurrido, el alcance de la investigación judicial, los expedientes afectados y las áreas implicadas.

Sin embargo, ha lamentado que en aquel pleno sucediera "justo lo contrario, al utilizar el PP la sesión para seguir ocultando lo ocurrido", lo que, a su juicio, "incrementa las sospechas sobre los vínculos que todavía les impiden actuar con transparencia".

En este sentido, Cruz ha insistido en que "si se quiere garantizar que lo sucedido no vuelva a repetirse, es imprescindible conocer qué ha pasado y, a partir de ahí, establecer mecanismos que impidan que se reproduzca este presunto 'modus operandi'". "Ni una cosa ni la otra se han dado hasta hoy", ha señalado, tras reprochar que "no se ha ofrecido información ni se han adoptado decisiones de ningún tipo".

La iniciativa, según ha trasladado, "responde al compromiso de su partido con la provincia y con los almerienses y al convencimiento de que esta herramienta puede arrojar luz sobre unos hechos que ha calificado de deleznables, además de contribuir a abrir un nuevo tiempo para Almería".

La diputada socialista ha apelado a quienes permanecen al frente de la Diputación para que, "si realmente están dispuestos a llevar a cabo una gestión honrada, asuman su obligación de ser transparentes, colaborar con el esclarecimiento de los hechos y establecer mecanismos que impidan que esta forma de operar vuelva a darse en la institución".

En este contexto, ha pedido al actual equipo de gobierno que "abandone la estrategia de tapar el sol con un dedo" y apueste por "abrir puertas y ventanas para airear la Diputación de principio a fin".

Cruz ha advertido de que una comisión de investigación es un "asunto serio que debe abordarse con compromiso y transparencia, y ha recordado lo ocurrido con la comisión del caso 'Mascarillas' de 2021", que, según ha señalado, "se cerró en falso sin voluntad real de esclarecer responsabilidades, perpetuando una forma de gestión presuntamente corrupta del dinero público".

Por ello, ha defendido que el PP, el nuevo presidente de la Diputación y el resto de diputados y diputadas de su grupo "tienen ahora una nueva oportunidad de asumir un papel digno, lo que pasa necesariamente por garantizar una presidencia de la comisión ajena a lo sucedido".

En este sentido, ha expresado que "no puede estar presidida por el PP, al haber actuado hasta ahora como defensor de los detenidos, ni por Vox, que retiró su personación en el caso 'Mascarillas' en el contexto de las negociaciones sobre las liberaciones de sus diputados provinciales".