El PSOE de Almería llama a defender la igualdad "también en redes sociales" ante el auge de la violencia digital

ALMERÍA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almería ha participado este 8 de marzo en la manifestación convocada por la Plataforma de Acción Feminista de Almería con motivo del Día Internacional de la Mujer, donde ha reivindicado la necesidad de seguir avanzando hacia la igualdad real entre mujeres y hombres y ha advertido del riesgo que suponen los discursos negacionistas y los retrocesos en derechos, al tiempo que ha defendido "también en redes sociales" la igualdad ante el auge de la violencia digital.

En una nota remitida a los medios por parte de la formación, la secretaria adjunta a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del PSOE, Anabel Mateos, ha señalado que "estamos aquí, como en toda España, para seguir peleando y defendiendo que todavía no hay igualdad real entre mujeres y hombres", y ha subrayado que las movilizaciones del 8 de marzo también sirven para responder "a los discursos de la ultraderecha que siguen cuestionando nuestros derechos como mujeres".

En este sentido, la dirigente socialista ha puesto el foco en la violencia digital, que es uno de los problemas que más preocupan en la actualidad, especialmente entre las mujeres jóvenes. Según ha concretado, siete de cada diez jóvenes aseguran haber sufrido algún tipo de agresión en el entorno digital.

"Amenazas, insultos, difamaciones o manipulación de imágenes buscan expulsarnos de las esferas públicas", ha señalado Mateos, quien ha advertido de que las redes sociales se han convertido en un "espacio clave" de socialización, especialmente entre los jóvenes, donde "se construyen identidades y se configura la forma de entender el mundo".

Por ello, ha defendido la necesidad de garantizar también la igualdad en el ámbito digital, puesto que "si no hay igualdad digital, nunca habrá igualdad real". En este sentido, ha afirmado que "este 8 de marzo salimos a la calle para decir alto y claro que también queremos igualdad en las redes sociales, porque defender la igualdad digital es defender el futuro de nuestras hijas".

BRECHA SALARIAL

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Almería, Belén Ruiz, ha señalado que la movilización del 8 de marzo también sirve para recriminar las desigualdades que aún persisten entre mujeres y hombres, como la brecha salarial, y ha subrayado que la lucha feminista "es también una defensa de la justicia social, la libertad y la democracia".

Ruiz ha advertido del retroceso en derechos que se está produciendo allí donde gobiernan la derecha y la ultraderecha. "Estamos denunciando ese negacionismo machista y la banalización de la violencia que estamos viendo en estos momentos", ha señalado.

En esta línea, la dirigente socialista ha asegurado que el movimiento feminista no va a dar "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos conquistados y ha reivindicado el legado de las mujeres que han luchado durante décadas por la igualdad. "Nuestra lucha continúa para seguir avanzando y afrontar los nuevos retos que todavía tenemos por delante", ha concluido.