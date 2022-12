PSOE Almería llama al voto en las primarias para "desbancar" de la Alcaldía a la derecha "acomodada y sin autocrítica"

ALMERÍA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las primarias del PSOE en Almería Carmen Aguilar ha llamado a los militantes de la agrupación local al voto en las primarias, que se celebran este domingo, para "desbancar" de la Alcaldía de la ciudad a la derecha "acomodada que nos gobierna y que es incapaz de hacer ni un ápice de autocrítica".

En un mensaje a través de sus redes sociales a puesto de relieve que la jornada de votación es "una jornada de ilusión y de compromiso de todos los compañeros para poner nuestra vocación de servicio público a disposición de la sociedad almeriense". "Estoy convencida de que podemos conseguirlo si hacemos de la unidad nuestra bandera y de la ilusión el camino que nos lleve a la victoria", ha añadido.

"Desde que soy concejala del Ayuntamiento de Almería no me mueve otro compromiso con la militancia y el electorado que no sea ganar al PP en Almería y así seguirá siendo, con independencia del resultado de hoy", ha apostillado Aguilar, recalcando que "me siento con la fuerza y la capacidad necesaria para liderar este cambio y estoy convencida de que este es el momento de lograrlo".

Así, ha abogado por la participación para propiciar "ese cambio de rumbo que necesitamos para vencer al PP y para situar a los almerienses en el centro de las políticas que diseñemos desde el Ayuntamiento con una alcaldesa socialista".