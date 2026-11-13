PSOE de Almería llama al "voto progresista" para "avanzar en derechos sociales" frente a un PP y Vox "mimetizados"

Los miembros y candidatos del PSOE de Almería inician la campaña electoral por el 29N. - PSOE

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almería ha arrancado al campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre con un llamamiento al "voto progresista" para "avanzar en derechos sociales" frente a los "recortes" de PP y Vox, que se han "mimetizado" al entender que los 'populares' ya "compiten con la extrema derecha por mantener el discurso más radical".

Con la tradicional pegada de carteles, los socialistas han reivindicado las inversiones y los avances sociales de los últimos ocho años de la mano de Pedro Sánchez para reclamar el apoyo del electorado y, así, "evitar los retrocesos" que, a su juicio, representan el PP y Vox.

En una nota, el líder del PSOE de Almería ha anunciado una campaña de "mucha calle y mucho contacto con la ciudadanía" para explicar que "frente al tijeretazo y la motosierra del PP y de Vox existe un camino de progreso y prosperidad" que, según ha defendido, ha permitido "transformar" la provincia durante estos años.

El también cabeza de lista al Senado de la coalición Senado de Progreso y la candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados, Anabel Mateos, han coincidido en destacar la importancia de estas elecciones para "consolidar" el gobierno progresista y sus efectos. En este sentido, Mateos ve estos comiciios como los "más importantes desde las primeras elecciones democráticas" y ha apelado al "voto útil" para "garantizar un Gobierno progresista en España en el que Almería tenga un papel decisivo".

En particular, se ha dirigido a los votantes progresistas que todavía mantienen dudas y ha asegurado que "los socialistas trabajarán para que no se quede ni un voto progresista en su casa".

INVERSIONES FRENTE A "MOTOSIERRA"

Los socialistas han reivindicado que con el PSOE se han dado avances "como nunca" en Almería a partir de "unas inversiones extraordinarias" y "la ampliación de derechos y oportunidades para la ciudadanía". El objetivo, según han añadido los socialistas, es "mantener un proyecto de progreso y prosperidad que le ha sentado muy bien a la provincia de Almería" frente a la "motosierra" de otras formaciones.

Frente a este modelo, Martín ha reprochado a los 'populares' su "rechazo a la subida de las pensiones y a medidas de vivienda destinadas a reforzar la protección de inquilinos y propietarios".

Por su parte, Mateos ha advertido de que el 29 de noviembre se decidirá entre dos modelos de país y ha contrapuesto "las papeletas azul y verde de Feijóo y Abascal, que significan recortes y motosierra contra los derechos y los servicios públicos", a "la papeleta roja de Pedro Sánchez, que significa seguir avanzando en derechos".

La cabeza de lista al Congreso ha recordado que votar al PSOE supone, a su juicio, "seguir aumentando el salario mínimo interprofesional, mejorar las pensiones y blindar su revalorización en la Constitución, proteger los derechos laborales y garantizar que las mujeres puedan decidir libremente sobre su maternidad". También ha defendido la necesidad de "seguir combatiendo la violencia machista frente a quienes cuestionan su existencia".

"Necesitamos la fuerza de la gente para seguir gobernando este país", ha señalado Mateos, quien ha cerrado su intervención con un llamamiento a los almerienses para que "renueven su confianza en el presidente del Gobierno". "Vota PSOE, vota Pedro Sánchez", ha concluido.