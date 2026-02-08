El PSOE de Almería lleva a Pleno el "hartazgo vecinal" por el parque de la Policía ante la "pasividad" de la alcaldesa

Estado del parque junto a las viviendas de la calle Gustavo Villapalos. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Almería llevará a Pleno una moción sobre el "hartazgo" de los vecinos de la zona de la calle Gustavo Villapalos y parques de la Policía Nacional y del Generalife "ante la falta de respuesta por parte de la alcaldesa a los graves problemas que afectan al barrio".

"Los vecinos llevan años denunciando problemas de insalubridad, ruido y deterioro del mobiliario urbano, especialmente en el entorno del parque de la Policía Nacional, el parque del Generalife y el aparcamiento frente al centro comercial Carrefour", ha explicado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fátima Herrera, en una nota de prensa.

En opinión de la edil socialista, los vecinos de Nueva Andalucía están "hartos de soportar" una situación que "afecta directamente a su calidad de vida. No podemos mirar hacia otro lado mientras las familias evitan llevar a sus hijos a los parques por miedo, malos olores u otro tipo de situaciones desagradables. Es hora de actuar con responsabilidad y de ofrecer soluciones reales".

La iniciativa del PSOE incluye "medidas concretas y realistas" que buscan, por un lado, garantizar la seguridad y la limpieza en las zonas afectadas y, por otro, ofrecer una respuesta social a las personas en situación de calle que se encuentran en el barrio, añade el comunicado de la formación política.

Entre esas propuestas destaca el refuerzo de la seguridad, con un operativo específico de la Policía Local que vigile de forma periódica y prolongada los parques del Generalife y de la Policía Nacional, así como el aparcamiento frente a Carrefour, para garantizar el buen uso de estos espacios.

Además, se propone un plan de limpieza intensivo, con la realización de una limpieza periódica, mínimo tres veces por semana en las zonas afectadas, evitando la acumulación de basuras y los malos olores que tanto preocupan a los vecinos, y la atención social a las personas en situación de calle, a través de los servicios sociales municipales, con una intervención efectiva para ayudar a estas personas a encontrar alternativas que les permitan mejorar su situación.

Asimismo, el PSOE contempla en ese paquete de medidas la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de los parques y el aparcamiento para reforzar la seguridad y prevenir actos incívicos que generan malestar entre los residentes. Según Herrera, "no se trata solo de limpiar un parque o instalar cámaras, sino de devolver la tranquilidad a miles de familias y de garantizar que todos los almerienses, vivan donde vivan, puedan disfrutar de unos servicios públicos dignos y de calidad".

El Grupo Municipal Socialista confía en que esta propuesta cuente con el respaldo del resto de grupos políticos en el Ayuntamiento, "ya que responde a una demanda legítima de los vecinos y vecinas de Nueva Andalucía y busca, en última instancia, construir una ciudad más habitable, segura y solidaria".