El PSOE de Almería pide a la Junta que los fondos por el cierre de la central de Endesa lleguen a Carboneras

Los parlamentarios andaluces del PSOE por Almería José Luis Sánchez Teruel y Mateo Hernández Tristán. - PSOE

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almería ha reclamado a la Junta de Andalucía que realice una convocatoria específica de fondos de Transición Justa para Carboneras (Almería) tras el cierre de la central térmica de Endesa, con el fin de que estas ayudas lleguen al municipio y permitan generar empleo y reactivar su economía.

Así lo han trasladado los parlamentarios andaluces del PSOE por Almería José Luis Sánchez Teruel y Mateo Hernández Tristán, quienes han criticado que el Gobierno andaluz haya gestionado "cerca de 60 millones de euros de estas ayudas sin que Carboneras haya recibido ni un solo euro".

Ambos representantes socialistas han entregado recientemente al consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía un conjunto de iniciativas dirigidas a orientar las próximas convocatorias de incentivos hacia sectores con implantación en Carboneras o con una "alta demanda potencial" de proyectos.

Según han explicado en un comunicado, las propuestas presentadas por el PSOE abarcan hasta 14 líneas de actuación destinadas a favorecer inversiones y empleo en Carboneras, con iniciativas en sectores como el ámbito sociosanitario o el turístico.

Entre ellas se incluyen la creación de centros de atención a la tercera edad, la mejora y recualificación de la oferta turística o el impulso de formación especializada vinculada al canal Horeca.

Asimismo, los socialistas plantean otras líneas orientadas a diversificar la economía local para aprovechar los recursos y las infraestructuras existentes. En este sentido, proponen impulsar el desarrollo del sector naval y de servicios marinos vinculado al puerto y al mantenimiento de embarcaciones pesqueras y de recreo, así como iniciativas relacionadas con el sector alimentario, centradas en la transformación y valorización de productos del mar o en la cadena de valor de las microalgas para alimentación y piensos.

Estas propuestas se completan con iniciativas vinculadas a la biocosmética, basada en el uso de microalgas y otros recursos naturales del entorno, así como con proyectos intensivos en empleo relacionados con la industria limpia o con la creación de centros de formación en oficios que permitan generar "actividad económica sostenible y empleo estable en el municipio".

Los parlamentarios socialistas también han solicitado al Gobierno andaluz que, antes de publicar nuevas convocatorias de ayudas, abra un proceso de consulta con los agentes locales implicados, entre ellos las asociaciones de empresarios y el tejido empresarial e industrial vinculado a Carboneras.

Desde el PSOE consideran "incomprensible" que el municipio no haya recibido recursos de los fondos gestionados por la Junta tras el cierre de la central térmica, "mientras que el Gobierno de España sí ha limitado sus convocatorias a los municipios directamente afectados por la Transición Justa y a las demandas existentes".

En este sentido, han recordado que las convocatorias realizadas por el Gobierno de central han permitido adjudicar 18 millones de euros a proyectos empresariales en Carboneras, "una cantidad que podría aumentar con la última línea de ayudas estatal, dotada con 28 millones de euros, así como con otra en la que ya se está trabajando y de la que también se beneficiará la economía local del municipio".