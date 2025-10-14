El PSOE de Almería pide a la Junta un "proyecto integral" para prevenir inundaciones en el río Almanzora

El senador del PSOE por Almería, Antonio Martínez, junto a la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez, y concejales socialistas durante su visita a la zona del río Almanzora. - PSOE

CANTORIA (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la inclusión en los presupuestos autonómicos de 2026 de una partida "específica" para financiar un "proyecto integral" de prevención de inundaciones y restauración fluvial en el río Almanzora y sus afluentes, al considerar que existe una "inacción absoluta" del Gobierno andaluz en esta materia casi un año después de las danas que provocaron graves daños en la provincia.

Durante una visita a Cantoria, acompañado por su alcaldesa, Purificación Sánchez, Martínez ha advertido de que la falta de mantenimiento de ramblas y cauces "multiplica el riesgo ante nuevas lluvias torrenciales" y ha pedido una actuación "que proporcione seguridad a todos los habitantes del valle, desde Alcóntar hasta Overa".

En un comunicado, el representante socialista ha lamentado que "la Junta de Andalucía no está dando una respuesta ni diligente ni suficiente" con las obras de emergencia iniciadas en los cauces de las ramblas y ríos afectados.

Según ha explicado, "a día de hoy solo se ha ejecutado en la comarca una pequeña intervención en el río Almanzora, con una inversión de apenas 2,3 millones de euros repartidos entre los municipios de Serón, Tíjola, Armuña del Almanzora, Purchena, Olula del Río, Zurgena y Albox".

Martínez ha calificado esta actuación de "manifiestamente insuficiente e incluso ridícula", ya que "apenas paliará un siete por ciento de los daños ocasionados hace un año y tampoco garantiza la prevención de nuevos episodios de lluvias torrenciales".

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

El senador ha recordado que las ramblas y ríos de la provincia son "infraestructuras naturales fundamentales" para la seguridad y la sostenibilidad ambiental de Almería, aunque "solo cumplen su función si se encuentran bien conservadas, mantenidas y restauradas". "Cuando no es así, arramblan con todo", ha advertido.

Además, ha añadido que la provincia se encuentra en los meses del año hidrológico con mayores y más concentradas precipitaciones, "deseadas, pero también temidas", ya que los efectos de la crisis climática "están agravando el riesgo de riadas".

"En la memoria de los almerienses están las riadas del 19 de octubre de 1973, que asolaron la provincia de poniente a levante, y más recientemente las avenidas de 2024 en el Almanzora, Balanegra y El Ejido. No podemos permitir que, por dejadez de la Junta, se repita una tragedia similar", ha subrayado Martínez.

El senador socialista ha reiterado que "la prevención es clave para afrontar las danas y evitar daños humanos y materiales". A su juicio, "lo que necesita Almería es planificación, mantenimiento y responsabilidad política, ya que la provincia no puede permitirse otro año perdido mientras Moreno Bonilla mira hacia otro lado".