PSOE de Almería presenta alegaciones al presupuesto de la Junta, que "olvida" la comarca del Almanzora

El parlamentario andaluz del PSOE Mateo Hernández. - PSOE

ALMERÍA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha denunciado el "sistemático ninguneo" a la comarca del Almanzora por parte de la Junta "a la que presupuesto tras presupuesto ha olvidado a la hora de atender sus principales necesidades".

En una nota, los socialistas han explicado que las alegaciones tienen que ver fundamentalmente con el abastecimiento de agua, las comunicaciones por carretera o el apoyo al principal motor de la economía de la zona.

Hernández ha explicado que una de estas propuestas va dirigida al sector de la piedra natural, ya que plantea la construcción de una planta pública para la gestión de los residuos generados por el desarrollo de esta actividad dado que, en la actualidad, esta infraestructura no existe en la comarca.

La falta de esta instalación, según el PSOE, "obliga a las empresas a asumir elevados costes de desplazamiento y tiempos añadidos para acudir a otras plantas". Hernández ha subrayado que se trata de una actuación "muy demandada por el conjunto del sector" que el PSOE "asume como propia" y sobre la cual se compromete a trabajar en el Parlamento "hasta lograr su aprobación y materialización".

Junto a esta iniciativa, el diputado autonómico ha trasladado otras enmiendas que "beneficiarían directamente a la comarca". Este es el caso, ha indicado, de la infraestructura para el abastecimiento en alta "prometida en 2020 por la entonces consejera Carmen Crespo y de la que, cinco años después, ni siquiera existe proyecto".

Asimismo, el PSOE ha incluido también otra iniciativa para que el Gobierno andaluz concluya la Autovía del Almanzora entre Olula del Río y Baza (Granada), "que otro año más vuelve a quedar fuera del presupuesto y ni siquiera figura en la planificación de la Junta".

Del mismo modo, el PSOE ha solicitado un plan integral para eliminar las fugas de agua de la empresa pública Galasa, que "pierde cada año ocho hectómetros cúbicos, la mitad del agua que pasa por sus tuberías".

A su juicio, esto supone un "auténtico despilfarro" que afecta a una comarca que "no puede permitirse perder ni una gota" y que, además, está obligando a los vecinos a asumir un sobrecoste en la factura superior al 30% por la "nefasta gestión del Partido Popular".

Hernández ha insistido en que los presupuestos de la Junta de Andalucía "no resuelven ninguno de los problemas que dependen del Gobierno de Moreno Bonilla", al tiempo que ha denunciado que se "siga derivando más dinero a la sanidad privada mientras faltan profesionales en la pública, tal y como ocurre en el Hospital de Huércal-Overa, o que continúe el colapso educativo y las carencias en dependencia".

"Además de insuficientes, son unas cuentas fake", ha señalado al asegurar que en lo que va de año "solo se ha ejecutado el 5,9 por ciento de lo presupuestado para la provincia de Almería", un dato que ha calificado de "escandaloso".