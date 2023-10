El PSOE de Almería registra más de 500 firmas para exigir a la Junta "más personal" para el consultorio de Gádor

ALMERÍA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado más de 500 firmas en la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería con el objetivo de exigir a la Junta que atienda las necesidades del consultorio existente en el municipio de Gádor (Almería) y que "supla la falta de profesionales que padece, una situación que está ocasionando un grave perjuicio a las y los vecinos de esta localidad del Bajo Andarax".

Según ha expresado el portavoz socialista gadorense, Francisco Cazorla, la atención pediátrica ha dejado de ser diaria y, ante la ausencia de este profesional, las familias "tienen que desplazarse 15 kilómetros, a la capital, para que sus hijos e hijas puedan ser atendidos" ante cualquier problema. Asimismo, ha criticado que "sólo hay un médico de familia", en lugar de dos, como antes.

"Los profesionales no pueden coger el teléfono, hay momentos en los que no hay nadie que atienda al público porque no hay nadie en el centro de salud y las colas para conseguir citas son interminables", ha descrito al tiempo que ha señalado que estas circunstancias son las que han llevado al PSOE de Gádor a recoger firmas y a hacerlas llegar a la administración andaluza que dirige el PP para expresar el "malestar social" de este municipio.

Por su parte, el parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha lamentado que Almería haya "retrocedido" en atención sanitaria pública de la mano de Moreno Bonilla.

"Esto no sólo pasa en Gádor, sino en muchos municipios como en la capital donde quienes madruguen verán colas de gente esperando en muchos centros de salud, como en los de Nueva Andalucía o Los Ángeles en los que conseguir cita es cuestión de suerte", ha dicho.

Al contrario, para el dirigente socialista la sanidad "no puede ser cuestión de suerte, sino de servicios y de atención a la población que es lo que no se está produciendo en Gádor ni en el resto de Almería con el PP en la Junta".

Sánchez Teruel ha acusado al Gobierno andaluz de generar "la tormenta perfecta" durante los cinco años en los que el PP gestiona la Junta para realizar "conciertos millonarios" con la sanidad privada.

"El Ejecutivo andaluz está saturando la sanidad pública, colapsando a sus profesionales, desesperando a pacientes en la atención primaria o con las listas de espera, donde no encuentran cita, no les hacen ecografías o se desesperan esperando a que les operen y, todo ello, para ofrecer la privada, los conciertos, como la solución", ha subrayado.

En opinión del dirigente socialista, el plan de Moreno "privatizar" la sanidad pública está "avanzando con pasos firmes y la mayoría absoluta de la que disfruta el PP en el Parlamento Andaluz es "su gasolina".

"Los conciertos por valor de 745 millones de euros que ha aprobado el presidente andaluz son un ejemplo claro de ello o la idea de llevar a pacientes a Murcia a ser atendidos en centros privados para operarles no son más que una manera de preparar el terreno para la llegada de un nuevo hospital privado a la provincia", ha afirmado.

Al contrario, ha sostenido, el PSOE defiende "otro modelo" con una sanidad pública "en la que se invierta ese dinero en los profesionales y en los procesos que permitan atender a la población en la pública".

"Hay capacidad de continuidad asistencial y para hacer más procesos quirúrgicos y tan sólo se requiere inversión. Cuestión distinta es que se quiera no hacerlo o favorecer la expansión de la privada, que es en lo que está el PP, mientras que la población es la que está pagando las consecuencias", ha concluido.