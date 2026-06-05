PSOE anuncia cambios para "reforzar" su equipo en Almería de cara a las municipales tras el resultado del 17M

Archivo - El secretario de la Agrupación Municipal del PSOE de Almería, Juanfra Colomina. - PSOE - Archivo

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de Almería capital, Juan Francisco Colomina, ha anunciado "cambios" en el partido a nivel local con el objetivo de "reforzar el proyecto político" de cara a las próximas elecciones municipales de 2027 una vez analizados los resultados de los comicios autonómicos, que situó al partido como tercera fuerza a nivel provincia.

En una nota, el PSOE de Almería capital ha anunciado que ha iniciado un proceso de "reflexión interna" para analizar los "retos que afronta la ciudad y las necesidades de la ciudadanía". En este sentido, la formación ha celebrado recientemente una asamblea en la que han analizado los resultados de las andaluzas y la situación en la que ha quedado el partido.

Cabe señalar que, a menos de un año para las elecciones municipales que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, el PSOE de Almería aún no tiene un candidato definido, máxime después de que su portavoz en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, haya resultado elegida como parlamentaria electa para la próxima legislatura.

En este sentido, el PSOE afirma que la reorganización buscará "fortalecer el equipo socialista", para lo que se prevé incorporar "nuevas ideas" que aporten "dinamismo y experiencia", con el propósito de construir una "alternativa sólida y transformadora para la ciudad".

El secretario general de la Agrupación ha señalado que los cambios van más allá del proceso interno ya que son también una "declaración de intenciones". "Queremos estar más cerca de los vecinos y vecinas de Almería, escuchar sus demandas y trabajar codo con codo para construir una ciudad más justa, sostenible y próspera", ha dicho.

En las elecciones municipales de 2023 el PSOE consiguió en la capital siete de los 27 concejales que se reparten en el Ayuntamiento de Almería --dos menos que en 2019-- tras conseguir 18.156 votos, esto es, el 23,56% de los emitidos, toda vez que el PP se hizo con una mayoría absoluta de 15 concejales al tiempo que Vox sumó dos a los dos que ya tenía.

UN PROYECTO "RENOVADO"

Desde el PSOE de Almería capital han anunciado su apuesta por un proyecto político "renovado" y que esté basado en "la transparencia, la participación y el compromiso con el bienestar de los ciudadanos".

"Nuestro objetivo es claro: liderar el cambio que Almería necesita, con un equipo preparado y unido que dé respuesta a las necesidades de todos los barrios y que ponga a las personas en el centro de nuestras políticas públicas", ha añadido.

Para Colomina, este proceso se plantea como "una oportunidad para seguir creciendo, para sumar nuevas voces y para construir juntos un proyecto que ilusione y que nos permita avanzar hacia una Almería mejor".

Con ello, los socialistas han reiterado su "compromiso de trabajar con esfuerzo y dedicación" para que en las próximas elecciones municipales "se logren los mejores resultados posibles" con el propósito de "devolver la confianza de los ciudadanos en una política centrada en el interés general y en la mejora de la calidad de vida de todos los almerienses".