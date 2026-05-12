El PSOE contrapone la subida de 120.000 pensiones en Almería al "deterioro" de la sanidad y la dependencia de la Junta

Los candidatos socialistas al Parlamento andaluz José Nicolás Ayala y Rafael Montes, junto al secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, durante el acto con mayores celebrado en Fiñana. - PSOE

FIÑANA (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha defendido este martes en Fiñana (Almería) la subida del 2,7 por ciento para más de 120.000 pensiones contributivas en la provincia en 2026, lo que supone 469 euros más al año para una pensión media de jubilación, frente al "deterioro" de servicios públicos esenciales como la sanidad pública y la dependencia, que ha atribuido a la gestión del PP al frente de la Junta de Andalucía.

Durante un encuentro con mayores, los asistentes han trasladado su "preocupación" por la situación de estos servicios públicos, que, según se ha puesto de manifiesto, se percibe con "especial intensidad" en los municipios rurales.

El acto ha contado con una elevada participación y con la presencia de los candidatos socialistas al Parlamento andaluz José Nicolás Ayala y Rafael Montes, acompañados por el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, según ha informado la formación política en una nota.

Durante el encuentro, los representantes socialistas han criticado la gestión del Gobierno andaluz y han recordado que actualmente la espera media para recibir la prestación de dependencia "supera en Almería los 500 días".

Frente a esta situación, los dirigentes socialistas han defendido el avance de los derechos sociales impulsados por los gobiernos del PSOE, entre ellos la Ley de Dependencia o la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

Los participantes han coincidido en la necesidad de "seguir defendiendo unos servicios públicos dignos, cercanos y de calidad", especialmente en el medio rural, donde la población mayor depende en mayor medida de la atención sanitaria y de los servicios de dependencia.