PP afirma que "Almería no puede volver a ser una provincia incómoda para la Junta como ocurrió con el PSOE"

Fernández-Pacheco (PP) se reúne con agricultores y empresarios de Cuevas del Almanzora (Almería). - PP

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado el voto para su formación porque "Almería no puede volver a ser una provincia incómoda para la Junta como ocurrió durante los gobiernos socialistas, cuando esta tierra era castigada con indiferencia, inversiones que nunca llegaban y promesas incumplidas".

Así lo ha manifestado frente a un grupo de empresarios y agricultores en Cuevas del Almanzora, donde ha advertido de que "las campañas del PSOE y de Vox cada vez se parecen más" puesto que "ambas están dirigidas desde Madrid y ambas han renunciado ya a ganar las elecciones andaluzas".

En este sentido, ha afirmado que "todo el mundo sabe que la única opción real para seguir presidiendo la Junta de Andalucía es Juanma Moreno", que ofrece un modelo basado en la "estabilidad" y la "moderación" frente a "otros escenarios políticos marcados por la confrontación".

"En Andalucía tenemos un Gobierno que gobierna y un Parlamento que legisla. Aquí no se pierde el tiempo en peleas ni en bloqueos constantes, algo que desgraciadamente sí ocurre con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado el candidato, para quien el 17 de mayo los andaluces tendrán que decidir entre "seguir avanzando con estabilidad o abrir la puerta a pactos, ruido e incertidumbre".

Fernández-Pacheco, quien ha estado acompañado del senador Jesús Caicedo y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cuevas, Diego Bravo, ha pedido el apoyo de los almerienses para que Moreno "siga al frente de la Junta de Andalucía" y Almería "siga avanzando y progresando como en los últimos siete años".