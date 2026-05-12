Sanz avanza que las obras del Centro Aeroespacial en el CFP San Juan de Dios en Jerez empezarán en junio

Antonio Sanz junto a María José García Pelayo, Almudena Martínez, Mercedes Colombo y Antonio Saldaña en la puerta de la Feria de Jerez. - PP

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz a las elecciones andaluzas, Antonio Sanz, ha avanzado que las obras de transformación del Centro de Formación Profesional San Juan de Dios en el nuevo Centro Aeroespacial en Jerez de la Frontera podrán empezar el próximo mes de junio una vez que se ha resuelto la adjudicación de las obras con una inversión de 5,7 millones de euros.

"Estamos ante un hito histórico que va a permitir que Jerez despegue definitivamente como referente en el sector aeroespacial en nuestra tierra", ha manifestado antes de asistir a la Feria de Jerez junto a la presidenta local, María José García Pelayo, entre otros representantes del PP.

Antonio Sanz ha destacado que "una vez más el PP cumple con Jerez y trae buenas noticias para la ciudad", a lo que ha añadido que "el Gobierno de Juanma Moreno es el mejor aliado de los jerezanos". Así, ha recordado que el antiguo centro de FP llevaba "abandonado desde que el anterior gobierno del PSOE lo cerró en 2017 y gracias al nuevo Centro Aeroespacial también se va a poder revitalizar el barrio de San Juan de Dios".

Igualmente, ha subrayado que el nuevo centro de formación es una infraestructura estratégica clave para el futuro industrial, tecnológico y de empleo no solo de Jerez, sino en toda Andalucía. En él, cada año se formarán más de 600 futuros profesionales a través de las 13 especialidades que se impartirán. "Estoy convencido de que va a configurar ser un ecosistema completo de innovación, empleo y capacitación profesional junto al Hub Aeronáutico Net Zero Jerez", ha asegurado.

ESCUELA MUNICIPAL DE TAUROMAQUIA

Por otra parte, Antonio Sanz también ha anunciado que ya se ha tramitado la solicitud, cursada por la Fundación Cultura Taurina, para la reapertura de la Escuela Municipal de Tauromaquia. De esta manera, la Escuela Municipal de Tauromaquia va a seguir contando con un marco estable, legal y adecuado para el desarrollo de su actividad, reforzando así el compromiso de Andalucía con la tauromaquia como parte de su patrimonio cultural, ha detallado.

"Jerez vuelve a tener Escuela Municipal de Tauromaquia después de que en la etapa socialista en el Ayuntamiento la cerrara", ha manifestado antes de dar la enhorabuena a los representantes de la fundación y a la alcaldesa de Jerez por la vuelta de este centro, que será de titularidad municipal y gestionado por la Fundación Cultura Taurina mediante la cesión como entidad sin ánimo de lucro.

"Esto va a permitir que la escuela dé paso a un proyecto muy amplio como centro de divulgación y aprendizaje de la cultura taurina y reforzará esa función formativa y cultural que representa", ha añadido Sanz, que ha afirmado que "Jerez no podía permitirse estar fuera de esas ciudades con escuelas taurinas, por su tradición taurina y la vinculación a la tauromaquia".



