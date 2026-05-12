El PSOE critica en Cádiz el "abandono de Juanma Moreno" a los colectivos con enfermedades crónicas como fibromialgia

Juan Cornejo con representantes de la Asociación de Fibromialgia Fatiga Crónica Artrosis y Osteoporosis de Puerto Real. - PSOE

PUERTO REAL (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista al Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, junto al secretario local del PSOE de Puerto Real, Carlos Salguero, y el también candidato, Joaquín Muñoz, han mantenido una reunión de trabajo con la presidenta de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, Vanesa Feria, y ha criticado el "abandono de Juanma Moreno a los colectivos con enfermedades crónicas".

"Nos jugamos la vida", ha asegurado Juan Cornejo, que ha insistido en que "Juanma Moreno le ha dado la espalda a todo lo social y hoy hay una sanidad colapsada y unos profesionales que alzan la voz ante el desmantelamiento que el PP ha impuesto".

En este sentido, el candidato socialista ha puesto como ejemplo el Hospital de Puerto Real, calificando su situación de "caótica". "No lo dice solo el PSOE, lo dicen los usuarios y los profesionales que se concentran semanalmente porque no pueden más. Este hospital, que era orgullo de la provincia, hoy está al límite y sin soluciones", ha afirmado.

Por ello, Juan Cornejo ha hecho un llamamiento a la "movilización masiva de las fuerzas progresistas" y se ha comprometido a trasladar las reivindicaciones de la Asociación de Fibromialgia Fatiga Crónica Artrosis y Osteoporosis de Puerto Real (Afipre) y procurar una visita de las representantes al Parlamento andaluz para garantizar que los compromisos adquiridos "se conviertan en realidades" y que el sistema sanitario de la provincia "recupere la referencia y la calidad perdida bajo el mandato de la derecha

