El PSOE-A contará con más de 12.000 interventores y apoderados en los colegios electorales el 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, durante su intervención en un mitin en Huelva. - Clara Carrasco - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha anunciado este martes que contará con más de 12.000 interventores y apoderados en los colegios electorales durante la jornada electoral del 17 de mayo en Andalucía, "a la espera de nuevas incorporaciones".

Según ha indicado el partido en una nota, con estas cifras la formación tiene garantizada la movilización en "prácticamente la totalidad de las mesas electorales de la comunidad".

Los interventores y apoderados colaborarán durante la jornada de votaciones en las 10.403 mesas previstas en los 3.756 colegios y locales electorales previstos en los municipios de las ocho provincias andaluzas.



