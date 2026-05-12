Domínguez (PP de Jaén) sitúa a su partido como "aliado" del "liderazgo femenino" para la transformación de la provincia

Candidatos y miembros del PP de Jaén con empresarias de la provincia. - PP

JAÉN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP y candidato al Parlamento andaluz, Erik Domínguez, ha destacado que su partido es un "aliado" del "liderazgo femenino" para la transformación socioeconómica de la provincia.

"Jaén se está transformando gracias al ejemplo de mujeres valientes que son el pilar de la familia y el motor económico de nuestra tierra", ha afirmado, junto a las también candidatas Elena González y Maribel Lozano.

Así lo ha indicado en el encuentro 'Mujeres que emprenden, mujeres que impulsan Jaén', organizado por la formación para conocer experiencias, demandas de empresarias jiennenses y analizar la transformación socioeconómica de la provincia, según ha informado en una nota el PP.

Domínguez ha subrayado la tasa de paro femenino en Jaén ha caído más de ocho puntos desde 2018, pasando del 25,4 al 16,1 por ciento actual. También ha resaltado que el empleo industrial femenino "ha crecido un 60 por ciento bajo la gestión del PP, superando las 88.200 mujeres empleadas en este sector en el conjunto de Andalucía". Además, ha valorado el aumento "del 41 por ciento de mujeres dedicadas a la I+D+i y la reducción de la brecha salarial, que ha bajado ocho puntos".

Durante el encuentro, celebrado Artesanía San José, los candidatos y otros miembros del PP han conocido diversos "proyectos de éxito", como ñeste o iniciativas de cosmética oleícola y de economía circular. "Nuestras empresarias son inconformistas y creativas por naturaleza. Por eso, políticas que ayudan a emprender, como la Cuota Cero, son clave para que Jaén hoy cuente con más de 42.600 autónomos, una cifra histórica", ha dicho.

El presidente provincial ha reafirmado el compromiso del PP de Jaén con la "escucha activa" y ha expresado el "orgullo profundo" por el "mérito de emprender y conciliar con todas las dificultades que todavía existen".

"Aquí tenéis un partido aliado que seguirá apostando por vuestro talento para garantizar la continuidad y el avance de nuestra industria. Este es el camino a seguir", ha manifestado, no sin valorar también la importancia del tejido asociativo.

Junto a la anfitriona, Maribel Gallardo, de Artesanía San José, han participado María Blanco, de Cisne Púrpura; María José Piedra, de Mary You Stone; Evelia Piedra, de Prótesis dentales artesanales; Rosana López, de Ecotuccy; Ximena Villalonga, de Xciencie Designs; Noelia Villatorres, de LAT-a Slow Dessert; y Rosa López de Finca Aires de Jaén.

También han asistido a este encuentro las presidenta de ASEM de Martos y JAEM, Ana Belén Molina y María del Mar Roa, respectivamente, y la vicepresidenta de AMET, Ana Balbín, vicepresidenta de AMET.

