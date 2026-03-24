El PSOE critica la falta de "planificación" del Ayuntamiento para el tráfico en el entorno del Paseo de Almería

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Raúl Enríquez, atiende a los medios para valorar la movilidad en el entorno del Paseo. - PSOE

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha afeado que el equipo de Gobierno local "carezca de un plan" para el tráfico futuro en el entorno del Paseo, después de que una respuesta municipal al Grupo Socialista haya admitido que el estudio solicitado se encuentra en fase de "análisis y evaluación técnica".

Así lo ha trasladado el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Raúl Enríquez, quien ha criticado que el Consistorio esté "estudiando" ahora la movilidad "actual y futura" con la obra ya avanzada. "Primero cortan, luego improvisan y ahora, con la obra avanzada, dicen que están 'estudiando' la movilidad", ha afirmado.

En una nota, Enríquez ha recordado además que, antes del inicio de las obras, el PSOE ya solicitó información sobre si existía un estudio o un plan para organizar el tráfico tras la interrupción de una arteria "fundamental" de la ciudad.

Según ha explicado, la respuesta que recibieron entonces fue que no había ningún estudio y que, con la regulación existente del tráfico y el sentido de las calles adyacentes, sería suficiente, ya que "estaban preparadas para soportarlo".

A juicio del edil socialista, "la evolución de los trabajos ha demostrado lo contrario". En este sentido, ha señalado que la falta de señalización, la ausencia de la Policía Local en "momentos clave" y los cambios en el sentido de las calles sin aviso previo han provocado un "desconcierto total", hasta el punto de que, según ha dicho, "se ha dejado aislada a una parte de la ciudad".

El concejal del PSOE ha subrayado especialmente la situación de los vecinos y usuarios del Casco Histórico y de calles próximas, que, según ha asegurado, "han tenido y tienen muchos problemas para acceder a sus viviendas y para organizar su día a día". "Es como salir de casa sin saber si hoy la calle está abierta, si se puede pasar o si hay que dar una vuelta enorme. Y eso, en una ciudad como Almería, no es razonable", ha añadido.

Asimismo, Enríquez ha criticado que, ante la insistencia del PSOE por conocer qué iba a ocurrir con el tráfico, el Ayuntamiento haya respondido que ahora es cuando se estudia un plan de movilidad que contemple las afecciones actuales y futuras en el entorno del Paseo.

"Estamos hablando de un año y dos meses después de cortar una de las arterias principales de la ciudad. Lo lógico es planificar antes y acompañar la obra con medidas claras, no llegar tarde cuando los problemas ya los están sufriendo los vecinos", ha insistido.

Desde el Grupo Municipal Socialista han pedido al equipo de Gobierno que actúe "con seriedad y sentido común" y han reclamado un plan de movilidad completo y público para el entorno del Paseo, con alternativas y recorridos claros, así como señalización suficiente y estable para evitar cambios continuos sin comunicación previa.

También han reclamado presencia efectiva de la Policía Local en puntos conflictivos y en las horas de mayor tránsito, información diaria y transparente a vecinos, comerciantes y usuarios sobre calles cortadas y accesos habilitados, así como garantías para que los servicios de emergencia y los servicios públicos puedan actuar "sin demoras ni bloqueos".

"Nadie discute que las obras pueden generar molestias, pero lo que no se puede aceptar es la improvisación", ha indicado Enríquez, quien ha recalcado que "Almería necesita planificación, coordinación y respeto por la vida cotidiana de la gente, por quien lleva a un niño al colegio, por quien entra a trabajar, por quien vive en el Casco Histórico o por quien necesita una ambulancia".