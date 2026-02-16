El PSOE critica la gestión sanitaria de la Junta en Almería y reprocha que se atribuya inversiones del Gobierno central

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, durante su comparecencia ante los medios. - PSOE

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almería ha criticado este lunes, en el marco de la visita a la capital del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la gestión sanitaria del Gobierno andaluz en la provincia y ha cuestionado que se atribuya inversiones que, según ha señalado, han sido financiadas por el Gobierno de España con fondos europeos.

Así lo ha manifestado el secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, quien ha señalado que Moreno se ha convertido en "el campeón del escapismo cada vez que viene a nuestra provincia" y ha considerado que su presencia debía servir para conocer "el estado real de la sanidad pública almeriense", y no para "pasar de largo" ante la situación de unos servicios públicos que "atraviesan una situación crítica".

En este sentido, ha señalado que la presencia del presidente andaluz era la oportunidad para que conociera cómo se encuentran los hospitales del Poniente y de Huércal-Overa, "sumidos en el caos más absoluto y que están saliendo adelante gracias al esfuerzo de los profesionales, a pesar del nulo interés del Gobierno andaluz por lo que está ocurriendo".

En este punto, ha criticado que Juanma Moreno se atribuya como propias las obras del nuevo edificio de Consultas Externas o la adquisición del PET-TAC, unas actuaciones que, según ha recalcado, no han sido impulsadas por el Ejecutivo andaluz.

El dirigente socialista ha señalado que "son los propios profesionales sanitarios quienes denuncian que han llegado al límite de sus fuerzas mientras los problemas continúan agravándose".

Entre los ejemplos más recientes, ha destacado que "en el Hospital de Poniente estén operativas menos de la mitad de las camas UCI, que en el servicio de urgencias falten al menos 21 profesionales y que existan déficits de 216 camas de hospitalización y nueve quirófanos".

Asimismo, ha señalado la "insuficiente" dotación de personal de enfermería, "con profesionales que atienden hasta 18 pacientes en turnos de tarde y noche". Ayala ha subrayado que el servicio de urgencias del Poniente es el que más pacientes atiende al año en Andalucía "debido, en gran parte, a la situación dramática de la Atención Primaria, con la mayor ratio de niños por pediatra de la comunidad autónoma".

A ello ha sumado la situación del Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, "con especialidades con un solo médico y otras sin ningún profesional sanitario". Asimismo, ha criticado que el Gobierno andaluz continúe sin publicar las listas de espera para pruebas diagnósticas, lo que, a su juicio, "oculta un importante cuello de botella que retrasa diagnósticos que pueden ser determinantes en casos de enfermedades graves".

El responsable socialista ha advertido de que "al déficit sanitario se añade el deterioro educativo". "Tras siete años de gobierno del PP, Almería sigue figurando entre las provincias con mayor número de aulas prefabricadas y la comarca del Poniente registra la ratio más alta de alumnado por clase en Andalucía", ha apuntado.

En Formación Profesional, ha afeado "la falta de oferta pública suficiente, lo que obliga a familias a recurrir a la privada, llegando a pagar hasta 9.000 euros por falta de plazas en la red pública".

Por otro lado, Ayala ha afirmado que espera que el presidente de la Junta aproveche su visita para reunirse con el secretario general provincial del PP, Francisco González Bellido, y que este "dé explicaciones públicas" sobre los contratos adjudicados por la institución supramunicipal a su empresa "por valor de 370.000 euros vinculados a ferias agroalimentarias y promoción de productos almerienses".

Según ha señalado, también debería aclarar si le han contado la situación procesal de su compañero de partido y equipo de Gobierno en Olula del Río, José Sánchez Urán, y si se le ha exigido el acta de concejal.