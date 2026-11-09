El PSOE destaca un récord de empleo en la provincia de Almería con casi 73.000 cotizantes más que en 2018

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por Senado de Progreso, José María Martín, durante su atención a los medios. - PSOE

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almería ha destacado que la provincia ha alcanzado un récord histórico de empleo, con 351.458 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone 72.860 cotizantes más que en 2018, cuando gobernaba el PP, un incremento que los socialistas han atribuido al impulso de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por la coalición Senado de Progreso, José María Martín, ha destacado especialmente la evolución del empleo femenino, con 30.200 mujeres más trabajando que en 2018, lo que ha permitido que el número de ocupadas roce ya las 150.000.

"Nunca habíamos tenido a tantas mujeres trabajando en Almería. Son datos espectaculares que hablan del momento extraordinario para el empleo que estamos viviendo gracias al Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado en una nota el dirigente socialista.

Martín ha relacionado estos datos con las inversiones del Ejecutivo central en infraestructuras de transporte, actuaciones hidráulicas y medidas de apoyo a la agricultura, "principal pilar de la economía almeriense".

"No estamos hablando de promesas, sino de proyectos, inversiones y resultados que están contribuyendo a transformar nuestra provincia. Esa es la política que defendemos, la que responde a las necesidades de Almería con recursos, compromisos y hechos", ha manifestado.

MÁS EMPLEO Y MEJORES SALARIOS

Pese a los buenos datos de empleo, Martín ha advertido de que "todavía queda camino por recorrer" para mejorar las condiciones laborales y salariales de los almerienses, especialmente de las mujeres que trabajan en el sector del manipulado agrícola y en el Servicio de Ayuda a Domicilio, para quienes ha reclamado "contratos dignos y salarios justos".

El cabeza de lista al Senado ha contrapuesto el compromiso del PSOE con la mejora de los salarios a la posición del PP y Vox, a los que ha reprochado que "ni siquiera han apoyado en estos años subir el salario mínimo interprofesional (SMI)".

Frente a ello, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado el SMI un 66 por ciento desde 2018 y ha reafirmado el compromiso de su partido de continuar con las subidas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Asimismo, Martín ha señalado que el salario mínimo seguirá sin tributar por el IRPF tras la subida prevista para 2027 y ha criticado la posición del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sobre esta cuestión.

"Resulta difícil tomarse en serio las críticas del PP cuando su máximo dirigente ni siquiera sabe de lo que habla cuando se le pregunta por el salario mínimo y su tributación", ha reprochado.

El secretario general del PSOE de Almería ha defendido que "a los trabajadores hay que defenderlos y no ir contra ellos" y ha señalado que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre serán "decisivas" para determinar la continuidad de las políticas de empleo y protección de los derechos laborales.