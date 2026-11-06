PSOE dice que el Gobierno trabaja en autorizar un insecticida para combatir la plaga de trips en el pimiento de Almería

Archivo - Daños a causa del Thrips parvispinus en pimiento cultivado en un invernadero de Almería. - COITAAL - Archivo

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE José Nicolás Ayala ha asegurado este viernes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) trabaja para autorizar el uso de un insecticida --sulfoxaflor-- con el que combatir la plaga de Thrips parvispinus que afecta a la plantación invernada de pimiento en Almería; una medida que "podría recibir autorización en los próximos días".

Así lo ha trasladado en una nota en la que ha acusado a la Junta de Andalucía de "eludir sus competencias en sanidad vegetal" al tiempo que ha criticado que solicitata al Gobierno la autorización excepcional de materias activas como el Movento --spirotetramat-- pese a que su uso "está prohibido en la Unión Europea desde 2024".

Ayala, quien ha recordado que existen 13 productos de control biológico autorizados contra el trips, ve "muy preocupante" que desde la Junta se pida emplear un fitosanitario que, según ha señalado, "ha demostrado ser ineficaz en terceros países donde se ha utilizado".

Asimismo, ha asegurado que existne "sospechas sobre sus efectos en la salud de las personas por ser un posible disruptor endocrino". "Lo que no puede hacer el Partido Popular es plantear como solución un producto que está prohibido en la Unión Europea. Los agricultores necesitan respuestas eficaces y seguras, no propuestas que no se pueden llevar a la práctica", ha reprochado ante la petición emanada de la mesa de expertos.

Para el también secretario de Organización del PSOE de Almería, la lucha contra esta plaga debe centrarse en el control biológico y en una gestión "adecuada" de los restos de los cultivos, una tarea en la que "tanto la Junta de Andalucía como ayuntamientos como el de El Ejido deben desempeñar un papel fundamental".

AYUDAS "URGENTES"

Ayala ha reclamado además ayudas "urgentes" para el sector agrícola afectado por la plaga ante los "graves" daños sufridos en sus explotaciones, especialmente en el Poniente. Según el parlamentario, es preciso articular una dotación económica y procedimientos ágiles que permitan que "el dinero llegue cuanto antes a los agricultores afectados".

"Pese a tratarse de un problema que afecta directamente a la sanidad vegetal del campo almeriense y cuya gestión corresponde a la Junta de Andalucía, el Ejecutivo autonómico del Partido Popular no ha adoptado ni una sola medida de calado para combatirlo y se ha limitado a señalar a otras administraciones en lugar de asumir sus responsabilidades", ha afeado.

Con ello, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que "abandonen las excusas y actúen de una vez". "Tienen que dejar de tomarles el pelo a los agricultores almerienses e invertir en nuestro campo parte de ese presupuesto del que tanto presumen y que aseguran que es el mayor de la historia", ha reclamado.