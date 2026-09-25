El PSOE elige este sábado en primarias a sus candidatos a las alcaldías de Almería y Roquetas de Mar

Los aspirantes a liderar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Almería Fátima Herrera y Antonio Ruano. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los militantes del PSOE va a votar este sábado para elegir a través de unas elecciones primarias a sus candidatos a las alcaldías de Almería capital y Roquetas de Mar de cara a los comicios previstos en mayo de 2027.

La ciudad de Almería es junto con la de Jaén y Córdoba una de las tres capitales en las que se realizará este proceso interno que permitirá elegir como alcaldable, en su caso, entre la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y parlamentaria socialista, Fátima Herrera, y el concejal en la capital Antonio Ruano.

En total, son 840 los militantes que conforman el censo de Almería de cara a la jornada electoral que se desarrollará "de manera ininterrumpida" entre las 10,00 y las 20,00 horas, según se recoge en el documento de bases de la convocatoria de estas primarias.

Tanto Herrera como Ruano consiguieron reunir los apoyos necesarios para formalizar sus candidaturas en el marco de este proceso, con 334 avales presentados por el equipo de Herrera y otros 168 apoyos de los compañeros de Ruano.

Las primarias, abiertas a municipios de más de 20.000 habitantes, también se celebrarán en Roquetas de Mar, donde se enfrentan el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Torres, y el exconcejal socialista en Vícar José Demetrio Rodríguez. En su caso, el censo asciende a casi 250 miembros llamados a participar en el proceso.

Una vez que finalice la jornada de votación y culmine el escrutinio de los votos, y con los datos remitidos desde las distintas mesas electorales, "la Comisión de Ética Regional, de Nacionalidad o Autonómica, del ámbito territorial correspondiente, proclamará el resultado provisional de la elección, que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde la finalización de la votación".

Contra el resultado provisional, "las candidaturas podrán interponer recursos de reposición ante la Comisión de Ética Regional, de Nacionalidad o Autonómica del ámbito territorial correspondiente, en el plazo de 24 horas desde el final del acto de votación", y "cabrá recurso en segunda instancia ante la Comisión Federal de Ética y Garantías a presentar en el plazo de 24 horas desde la resolución de la primera instancia".

En las votaciones de este sábado, si un aspirante obtiene más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta que, en el caso de ser necesaria, se celebraría la próxima semana, el sábado 3 de octubre, y que iría precedida de una campaña de información programada para el periodo comprendido entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre.

En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos.

Con respecto al resto de grandes municipios, las primarias quedaron zanjadas al presentarse un solo candidato en Adra y Níjar, donde repetirán como candidatas Teresa Piqueras y Esperanza Pérez Felices, respectivamente. En el caso de Vera, Pedro Francisco Gallardo será quien aspire a hacerse con la Alcaldía.

En el caso de Huércal-Overa, el proceso ha quedado aplazado hasta el próximo mes de noviembre a petición de la agrupación municipal. Asimismo, en El Ejido, donde el grupo está coordinado bajo una gestora desde noviembre de 2025, el candidato se elegirá mediante una propuesta directa de la Ejecutiva Provincial que deberá ser refrendada por los órganos federales del partido.