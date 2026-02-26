El PSOE exige a la Junta precisar la plantilla del Hospital de Roquetas (Almería) ante el "déficit" en la comarca

José Nicolás Ayala, junto a Manolo García, Rafael Torres y otros representantes socialistas, durante el reparto de material informativo en Roquetas de Mar (Almería). - PSOE

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha exigido a la Junta de Andalucía que precise "de forma transparente" el número de profesionales sanitarios con los que contará el futuro Hospital de Roquetas de Mar (Almería) y ha advertido de que su apertura no puede hacerse "a costa de vaciar otros centros".

En una nota, el secretario de Organización del partido en la provincia, José Nicolás Ayala, ha criticado el "colapso" que, a su juicio, atraviesa la sanidad pública en el Poniente almeriense y ha reclamado al Gobierno andaluz que se comprometa a reforzar la Atención Primaria y las plantillas hospitalarias que actualmente presentan un "déficit muy importante" de profesionales.

Durante un reparto de material informativo junto al secretario general del PSOE de Roquetas de Mar, Manolo García, y el concejal socialista Rafael Torres, Ayala ha asegurado que la "fotografía fija" de la sanidad en municipios como Roquetas de Mar y El Ejido es la del "colapso".

Según ha señalado, la situación comienza en la Atención Primaria, con "la imposibilidad de conseguir cita en muchas ocasiones, y culmina en el hospital de Poniente, cuyas urgencias son las que más pacientes atienden de toda Andalucía". Además, ha precisado que este servicio "arrastra un déficit de 21 médicos" y que el centro "dispone de la mitad de recursos por habitante que la media andaluza".

"Moreno Bonilla no está destinando los recursos económicos que necesita un municipio como Roquetas de Mar ni una comarca que cuenta con 300.000 habitantes y donde la falta de médicos y de enfermeros y enfermeras es inaguantable", ha subrayado Ayala.

El dirigente socialista ha sostenido que el "agravio" y el "castigo" hacia la provincia "alcanza su máxima expresión en la atención sanitaria" y ha lamentado que, mientras se acometen "actuaciones de maquillaje" en los exteriores de algunos hospitales, en el interior "se siguen viviendo auténticos dramas por los retrasos en las consultas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas, algo que puede agravar aún más una enfermedad".

En este contexto, ha destacado que "más del 70 por ciento de los pacientes en lista de espera para una cita con el especialista se encuentran fuera de plazo en el hospital de Poniente, un dato que demuestra de manera muy clara lo que está ocurriendo".

Asimismo, ha pedido que el hospital de Roquetas cuente con "una plantilla bien dimensionada" y, "a la misma vez", que se refuerce la del hospital de Poniente con "unas condiciones laborales que eviten que los profesionales se marchen a otras comunidades o a la privada".

EL PSOE PIDE "PLANES REALES" PARA EL HOSPITAL

Por su parte, el concejal socialista Rafael Torres ha insistido en que "todavía estamos esperando que la Junta y el Ayuntamiento informen con claridad de cuáles son sus planes reales para el hospital de Roquetas".

Torres ha criticado que responsables institucionales "vengan a sacarse fotos con material cuyo origen desconocemos, puesto que el equipamiento sigue en licitación", y ha reprochado que no aclaren si el edificio abrirá solo como centro de salud, tal y como, según ha señalado, se ha trasladado a los sindicatos, ni cuándo estará plenamente operativo como hospital con todos sus servicios.

Asimismo, ha considerado "absurda" la polémica sobre la financiación de las obras y ha afirmado que "la documentación oficial de la Junta deja claro que el hospital se ha financiado con fondos Next Generation, los mismos que trajo Pedro Sánchez de Bruselas y que el PP ha intentado boicotear en varias ocasiones".

El edil ha recordado que, antes de confirmarse esa financiación europea, desde la propia Junta se planteó ejecutar el proyecto mediante colaboración público-privada. "Lo dijo el presidente Moreno Bonilla y lo reiteró el entonces consejero Jesús Aguirre en la presentación de los presupuestos de 2021", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que los fondos Next Generation han permitido "garantizar que el hospital sea cien por cien público y no una concesión privada", de modo que los vecinos dispongan de "un hospital público y no un modelo como el de algunos centros de Madrid, donde se ha demostrado que se prioriza el beneficio económico frente a la salud de los pacientes".