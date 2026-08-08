El PSOE-A exige a Moreno que atienda a las familias de las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería)

Imagen del secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro. - PSOE-A

ALMERÍA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía que atienda "de manera inmediata" a los familiares de las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería).

Según ha informado el partido en una nota, tras conocerse la decisión de las familias de personarse en la causa judicial, el dirigente socialista ha advertido de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no puede seguir mirando hacia otro lado, tiene que escuchar a las víctimas, tiene que recibirlas, tiene que atenderlas y tiene que dar todas las explicaciones que sean necesarias".

Sánchez Haro ha señalado que los familiares están pidiendo "algo tan elemental como saber qué ocurrió, qué avisos se dieron, por qué no se utilizó el ES-Alert y si esta tragedia pudo evitarse".

Ante estos interrogantes, ha garantizado que la formación socialista mantendrá "un seguimiento estrecho" y "una exigencia continua de transparencia". "Desde el Partido Socialista vamos a estar presentes, vamos a estar vigilantes y vamos a exigir que se llegue hasta el final", ha afirmado el socialista.

Asimismo, el responsable socialista ha remarcado la "necesidad imprescindible" de constituir una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades y hacer justicia con las víctimas.

"Volvemos a exigir nuevamente una comisión de investigación sobre el incendio. No puede haber miedo a investigar, no puede haber documentos que no aparezcan, no puede haber preguntas sin contestar ni versiones contradictorias, porque no puede volver a repetirse esta tragedia", ha remarcado.

Finalmente, Sánchez Haro ha instado al jefe del Ejecutivo andaluz a "romper la política del silencio y posicionarse claramente ante la ciudadanía".

"14 personas perdieron la vida. Sus familias y los andaluces merecen conocer la verdad, y Moreno tiene que decidir qué quiere hacer: si ponerse al lado de los que piden la verdad o seguir protegiendo el silencio de su Gobierno", ha afirmado, concluyendo con el compromiso de la organización de estar "con las víctimas, con sus familias y con la verdad, hasta el final".