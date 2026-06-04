El PSOE-A exige a Moreno explicaciones por "cinco años de silencio" en el caso Mascarillas de Almería

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, durante la rueda de prensa. - PSOE

ALMERÍA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha exigido explicaciones "urgentes" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por sus "cinco años de silencio" en el caso Mascarillas, después de que este jueves hayan comenzado las declaraciones judiciales de las 43 personas investigadas en una causa sobre el presunto cobro de comisiones mediante contratos de obra y servicio de la Diputación Provincial.

Según ha indicado el PSOE-A en una nota, Ayala ha advertido de la "extrema gravedad" de la causa. "No hablamos de una trama aislada", ha afirmado, antes de aludir a "una presunta estructura vinculada al PP que utilizó la institución como instrumento para obtener 'mordidas'".

El dirigente socialista ha criticado que el PP mantenga en cargos públicos de la institución provincial a personas señaladas en la causa y ha sostenido que la comisión de investigación local se convirtió en un "paripé para tapar responsabilidades políticas".

Ante el bloqueo de nuevas comisiones de investigación en la Diputación y en el Parlamento andaluz, Ayala ha anunciado que el PSOE volverá a registrar la solicitud en ambas instituciones, porque "lo esencial ya no es saber cómo se contrató, sino quién se benefició y quién lo permitió".

El secretario de Organización del PSOE de Almería ha señalado que el inicio de las declaraciones deja "demasiadas preguntas en el aire que los almerienses merecen conocer", y ha exigido conocer "quién daba las órdenes, quién pedía las comisiones y quién se llevó el dinero procedente de los sobrecostes".

Para Ayala, resulta "urgente aclarar cuánto dinero ha costado esto al bolsillo público" y desde cuándo era consciente el PP de una manera de operar que, según las investigaciones, podría remontarse al año 2016.

Por otro lado, el dirigente del PSOE ha preguntado directamente a Vox qué va a hacer con respecto a esta causa a pocos días de que se constituya el Parlamento andaluz. En este sentido, ha planteado si la formación va a imponer "condiciones firmes" respecto a esta presunta trama de corrupción.

Ayala también ha cuestionado si, por el contrario, la formación presidida por Santiago Abascal optará por "mirar para otro lado", como, según ha indicado, ocurrió en el año 2023, cuando se retiró voluntariamente de la acusación popular pese a tener en sus manos la llave de la gobernabilidad de Moreno.