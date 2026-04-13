El PSOE lleva al Pleno una moción para reclamar vivienda asequible "para la mayoría de almerienses"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera. - PSOE

ALMERÍA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha anunciado que llevará al próximo Pleno ordinario, que se celebra este miércoles, una moción para reclamar viviendas asequibles y la activación del Observatorio Municipal de la Vivienda.

A través de esta iniciativa, el PSOE pedirá a la alcaldesa, María Vázquez, que impulse viviendas que "realmente pueda pagar la mayoría de los almerienses", al considerar que, en la actualidad, la empresa municipal 'Almería XXI' construye pisos "para una minoría de ciudadanos que son los que pueden comprar pisos que cuestan más de 200.000 euros".

Según ha trasladado en un comunicado la portavoz del grupo, Fátima Herrera, "la vivienda no puede ser un lujo en Almería", por lo que la moción propondrá medidas para que la vivienda protegida "vuelva a cumplir su función: dar respuesta a las familias y jóvenes con rentas medias y bajas, que hoy no pueden acceder a un piso ni en compra ni en alquiler".

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista plantea "garantizar criterios de asequibilidad real" en las promociones impulsadas por la empresa municipal y evitar que sus precios "se equiparen o incluso superen" a los del mercado. La iniciativa también apuesta por priorizar tipologías de vivienda protegida dirigidas a jóvenes, familias trabajadoras, hogares monoparentales y personas con empleos precarios o ingresos bajos.

De otro lado, la moción incluye la elaboración de un informe de evaluación del grado de ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, ya que, según Herrera, "ha pasado más de un año desde su aprobación y no se ha realizado ninguna de las medidas que contemplaba".

Además, propone poner en marcha "de una vez" el Observatorio Municipal de la Vivienda, previsto en el propio plan, como "instrumento estable de análisis, seguimiento y propuesta de políticas públicas".

"Sin información fiable y seguimiento continuo, vamos a ciegas. Un observatorio sirve para detectar a tiempo dónde suben más los precios, qué barrios están más tensionados y qué medidas funcionan de verdad", ha remarcado.

La moción también plantea reforzar las ayudas municipales al alquiler, "garantizando su dotación presupuestaria y ampliando su alcance a los sectores más afectados por la subida de precios".

La portavoz socialista ha apelado, además, a la responsabilidad de todos los grupos y ha pedido su apoyo "porque se trata de medidas sensatas, posibles y centradas en resolver uno de los principales problemas que afecta a los almerienses".