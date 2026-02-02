El PSOE llevará una "campaña informativa" sobre el "alarmante deterioro" de la sanidad a "toda la provincia" de Almería

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín. - PSOE

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha anunciado este lunes que su formación va a emprender una "campaña informativa" que abarcará "toda la provincia" para dar a conocer el "deterioro alarmante" de la sanidad pública, que acumula unas listas de espera "inasumibles".

Así lo ha trasladado antes de participar en un reparto de material informativo en el mercadillo situado frente al Hospital Bola Azul de Almería, donde ha incidido en que las listas de espera y la falta de profesionales "están provocando situaciones absolutamente inaceptables para miles de personas".

El dirigente socialista ha afeado que los usuarios del SAS tengan que "esperar meses y meses para poder ver a un especialista". "Esta es la lamentable realidad que sufrimos hoy en la provincia de Almería por la desastrosa gestión del gobierno andaluz del PP", ha subrayado.

Así, desde el PSOE se han vuelto a referir a los "más de 1.500 almerienses" que están en la lista de espera del área de salud mental, "con profesionales desbordados y un servicio claramente colapsado por la falta de recursos y de personal".

"Existe un crecimiento silencioso pero alarmante del número de personas afectadas y no hay recursos suficientes para atenderlas", ha advertido Martín, quien ha profundizado nuevamente en los datos del Defensor del Paciente, los cuales "reflejan el mayor número de quejas y reclamaciones de la historia" por falta de citas con el especialista o por no poder acceder a una intervención quirúrgica o a una prueba diagnóstica. "Estimamos que más de 200.000 almerienses están esperando en estos momentos una prueba", ha añadido

El líder del PSOE de Almería ha asegurado que, frente a esta situación, la "solución" pasa por confiar en la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como "la persona que puede revertir el deterioro paulatino y alarmante de la sanidad pública".

"No nos vamos a callar ni a conformar con este deterioro", ha afirmado antes de subrayar que Andalucía cuenta "con más recursos económicos que nunca" y, sin embargo, la sanidad pública atraviesa "su peor momento". También ha valorado el "esfuerzo" de los profesionales sanitarios, que "están haciendo un trabajo enorme", pero "sin los medios ni los recursos suficientes".