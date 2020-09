PSOE-A pide a Moreno que dé explicaciones por la presunta "caja B del PP-A al más puro estilo Bárcenas"

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este martes al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que dé explicaciones por la presunta "caja B del PP-A al más puro estilo Bárcenas" al que, a su juicio, apunta la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en informes sobre la Operación Términus.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PSOE-A, Manuel Jiménez Barrios, ha advertido de que "lo que ocurre en el PP de Almería es malo para la calidad democrática de Andalucía y supone dar un paso más en la desafección a la política de los ciudadanos".

"El PP ha venido siempre realizando una acción política destructiva contra los socialistas, no ha escatimado ni en recursos económicos ni en medios para ello y, de hecho, siempre ha judicializado la política", ha lamentado el socialista, que ha acusado a los 'populares' de "fabricar denuncias falsas, utilizar abogados pagados con dinero público, criticar y perseguir a jueces que no les parecían adecuados, usar a medios de comunicación o amedrentar a todo el que ha podido para llevar a cabo esa tarea destructiva".

Por eso, el PSOE-A cree que el PP-A "tiene un puño de hierro muy duro y la mandíbula de cristal", toda vez que asegura que el partido en Andalucía "no es ajeno" a los casos que están conociéndose a nivel nacional sobre la financiación del PP y que el líder nacional y el andaluz, Pablo Casado y Juanma Moreno, respectivamente, "no son diferentes".

Jiménez Barrios ha insistido en que lo que se está conociendo de la Operación Términus es "escandaloso y vergonzante", de ahí que urja a Moreno a dar explicaciones a los andaluces "sobre lo que se ha conocido a través del informe de la UDEF". "Hacerlo se lo exige la decencia y su cargo público", ha apostillado.

Y es que, en opinión de los socialistas andaluces, "Almería es la punta del iceberg de la posible financiación ilegal del PP", cuando indica que la referida investigación "pone los pelos de punta" con una "profusa relación de presuntos actos delictivos en más de 3.000 páginas y 37.000 informaciones en las que, entre otras cosas, se relatan mordidas en adjudicaciones de Almería, todas en ayuntamientos del PP, una presunta trama de corrupción que ha repartido casi 7,5 millones de euros con comisiones del 4%".

"Aparecen recibís firmados entregados para financiar las campañas electorales municipales, autonómicas y generales", ha proseguido Jiménez Barrios para insistir en las explicaciones que debe dar Moreno porque el entonces líder del PP-A, Javier Arenas, "según el informe, la financiación estaba destinada para ir dopado a las elecciones".

Ha recordado que en aquellos años el coordinador de las campañas electorales del PP-A era el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, o que también alude al entonces alcalde de la Mojonera, José Cara, actual director del Ifapa "y, por tanto, miembro del Ejecutivo de Moreno", de ahí que le exija su cese inmediato porque "también es miembro accionista de una de las empresas investigadas en esta trama de corrupción de Almería".

"Y Gabriel Amat está en el meollo de todas las cuestiones, Roquetas está en todas las salsas de la corrupción del PP", ha sostenido el portavoz del PSOE-A, que ha censurado que el presidente "no da explicaciones, no cesa a los responsable y no pide perdón, Moreno debe dar la cara".

CS, "ACOSTUMBRADO A LA MOQUETA"

En la misma línea, Jiménez Barrios ha afeado al líder de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que se haya olvidado de la "exigencia permanente" que hacía su partido cuando gobernaba el PSOE-A ante los casos de posible corrupción: "Lo que hace la moqueta y el poder, lo que dije entonces no vale para lo que ahora hay que hacer".

De hecho, ha preguntado a Marín dónde está la Oficina Anticorrupción "de la que tanto hablan" porque esta es "una oportunidad de oro para destapar la caja B del PP-A", si bien "todo el mundo está escondido y callado".

"El PP lleva años torciendo la legalidad y eso es algo muy difícil de justificar, Moreno tiene que salir dar cara, cesar responsable y explicar qué ha ocurrido", ha zanjado antes de exigirle al PP-A que "se dejen de la doble moral".