PSOE-A quiere una comisión en el Parlamento sobre "el caso Almería" porque "contrataban también con la Junta"

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, en una imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a registrar en el Parlamento de Andalucía una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre lo que ha llamado "el caso Almería o caso PP", según ha anunciado este martes en rueda de prensa su portavoz de Presidencia en la Cámara autonómica, Mario Jiménez.

En rueda de prensa en la sede regional socialista, Jiménez ha proclamado que "el Parlamento tiene la obligación de investigar" al argumentar que dentro del "comportamiento generalizado del PP en la provincia" en el ejercicio de los "intereses empresariales" de sus dirigentes se constata que "contrataban también con la Junta de Andalucía" y ha instado, en consecuencia, a abordar "la aparición de contratos de la Junta de Andalucía con las empresas almerienses ligadas al PP".

Ha planteado al Grupo Popular en el Parlamento que "no bloquee la constitución de esa comisión" por cuanto ha recordado que al final de la pasada legislatura así se comportó sobre la creación de una comisión para evaluar la contratación de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la pandemia de coronavirus, por lo que se ha remitido a que "cómo están los altos cargos pasados y recientes desde un punto de vista juidicial".

"Si el PP vuelve a actuar de la misma manera volverá a pasar lo mismo", ha augurado en este sentido sobre el desenlace judicial del caso Mascarillas del PP de Almería.

Ha instado al Grupo Popular, por cuanto le ha atribuido que se plantea para dar luz verde a sus "churros legislativos habilitar la tercera semana del mes de enero, le pedimos que se habilite esos plenos no sólo para esa tramitación legislativa, también para que se permita la constitución de esta comisión" y de esa forma "se explique en el Parlamento de Andalucia esa mafia", antes de aludir a las figuras de Javier Aureliano García, a los miembros de la Diputación Provincial, a "los alcaldes empresarios del PP de Almería" y esa "red de empresas corruptas comparezcan en el Parlamento".

El también secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE de Andalucía ha instado a que la Cámara autonómica pueda "investigar ese trama" mientras ha aludido a aspectos sórdidos conocidos como "el tráfico de armas", que sería el añadido a "no sólo dos millones de material sanitario para dar el pelotazo con cientos de miles de euros para los protagonistas de la trama".

Jiménez ha proclamado que, tras la salida de Javier Aureliano García como presidente de la Diputación de Almería y provincial del PP tras su detención por el cobro de comisiones en un contrato de dos millones de euros para la compra de mascarillas, "en Almería no ha cambiado nada", convencido de que "ha cambiado el escaparate del PP de Almería", en referencia a sus nuevos responsables, donde el consejero Ramón Fernández-Pacheco se ha convertido en presidente provincial, pero que "sigue siendo el mismo partido que funciona como organización mafiosa, vinculado a intereses empresariales",

"Va a seguir funcionando igual", ha concluido el dirigente socialista, quien ha apuntado en este sentido a la figura del presidente de la Junta y del PP andaluz para inferir que "Moreno Bonilla se ha garantizado que quedara todo atado y bien atado", ya que ha blandido en este sentido su "pacto con quien de verdad manda: el señor Amat". Del alcalde de Roquetas de Mar (Almería) ha señalado Jiménez que "está manejando ese partido y los manejos de ese partido durante décadas".

Ha calificado de "pacto de la vergüenza que se ponga al frente a un consejero de su gobierno", en referencia a Fernández-Pacheco, antes de que señalar que "el abogado defensor de Javier Aureliano García es primo del consejero y presidente provincial".

"Los pactos con la mafia no se rompen nunca", ha sostenido Mario Jiménez, quien ha considerado en este sentido que "Moreno Bonilla no puede hacer nada contra el PP de Almería" por cuanto ha apuntado que "le debe la presidencia de la Junta de Andalucía y su cargo al frente del partido a los pactos con esa organización con tintes de mafia".