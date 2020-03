PSOE-A reclama a Moreno "transparencia" ante el coronavirus y "no una turné de entrevistas" ni "reportajes de autobombo"

ALMERÍA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía "información, claridad y transparencia" en las actuaciones y cifras que se manejan en la lucha contra el coronavirus en Andalucía, por lo que le ha exigido que "dé la cara ante el Parlamento" en lugar de realizar "una turné de entrevistas televisivas" o incluir "reportajes de autobombo" en los medios.

En una comparecencia trasladada a los medios, Sánchez Haro ha considerado que ante la crisis sanitaria "se hace más necesario" que Moreno actúe como "presidente de la Junta" y no como "un tertuliano" o "un candidato en busca de una buena imagen" a fin de "sacar rédito político" de una situación que "se está llevando por delante tantas vidas". "Ahora no toca, toca ser presidente de la Junta de Andalucía y asumir la responsabilidad en primera persona".

En esta línea, ha afeado que se este realizando "propaganda en los medios" de comunicación ante una "supuesta gestión de la crisis del coronavirus" por parte del Gobierno andaluz; unos "contenidos que son promocionados y pagados por todos los andaluces".

"Ahora necesitamos que ese dinero se destine a lo que más importa, a luchar contra el coronavirus", ha indicado el diputado socialista quien, preguntado sobre si desde su grupo se plantean imitar la donación de sueldo a este fin como ha anunciado la parlamentaria de Cs Mercedes López, ha opinado que dicha acción es "una cuestión personal y cada cual debe hacer con su sueldo lo que considere oportuno".

Para Sánchez Haro, el líder del Gobierno andaluz "debe estar a la altura de su cargo con seriedad" y "rigor", y no "opinando como si esto no fuera responsabilidad suya" y "no tuviera él la obligación de superar una crisis sanitaria y social como la que estamos viviendo".

El dirigente socialista, quien ha mandado un mensaje de "fuerza y solidaridad" a quienes trabajan en los "servicios esenciales" así como su "solidaridad" a los que han perdido a un familiar, ha indicado que su grupo también solicitará la comparecencia semanal del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a quien ha exigido mayor nivel de "coordinación" con la Consejería de Igualdad tras el anuncio de reparto de material "que nunca llega" para residencias.

Para el PSOE, la Comisión de Salud debe constituirse como un "grupo de trabajo ágil y dinámico, que sirva para intercambiar toda la información disponible sobre la crisis" ante los diputados andaluces; una información que, según defiende, también debe hacerse extensible a los ayuntamientos de forma "diaria" puesto que precisan planificar actuaciones en materia de aislamiento y desinfección, entre otras.

"No es de recibo que la Junta no ofrezca a los municipios información sobre decesos, contagios o las personas que hay en aislamiento", ha incidido Sánchez Haro, para quien esta función forma parte de las competencias autonómicas autorizadas y se está "realizando en otras comunidades autónomas como País Vasco". "No es de recibo que un alcalde como el de La Línea no conozca que en instalaciones de su municipio se van a aislar personas por decisión de la Junta", ha puesto a modo de ejemplo.

Así, Sánchez ha señalado que "escurrir esta responsabilidad es el mayor de los errores por parte de un responsable público". "No podemos permitir que se vuelva a repetir lo ocurrido en Alcalá del Valle. La Consejería de Salud debe actuar de inmediato ante lo que se está produciendo en municipios como este", ha urgido el dirigente del PSOE-A.

Con todo, desde el PSOE-A han exigido conocer las contrataciones de profesionales sanitarios que se realizan a diario para cubrir las bajas, qué medios se les están proporcionando para garantizar su protección, si se están realizando test rápidos de detección y bajo qué criterios, entre otros datos. "No podemos permitir los datos de contagios que tenemos en estos momentos mientras Moreno sigue anunciando millones de mascarillas que siguen sin llegar", ha dicho Sánchez Haro, quien ha criticado que desde la Junta se propaguen "mentiras" como "el Estado me roba las mascarillas" al tiempo que se "ofrecen respiradores" a la Comunidad de Madrid.