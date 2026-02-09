El PSOE sitúa al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) como la "zona cero del desastre sanitario"

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, junto a miembros de su formación, durante una acción informativa en un mercadillo de la provincia. - PSOE

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha situado al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa como la "zona cero del desastre sanitario" y ha criticado "el desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía", que está provocado, según ha afirmado, por la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Según ha señalado a las puertas del centro hospitalario, esa situación se produce de manera "especialmente grave" en las comarcas del Levante, el Almanzora y Los Vélez.

Martín ha advertido de que el hospital, que da cobertura a más de 150.000 habitantes, "funciona con una plantilla absolutamente insuficiente, con un solo profesional en especialidades clave como Neumología o Urología y sin especialistas en Dermatología".

A esta situación "se ha sumado la ausencia actual de Hematología, al no haberse sustituido al único facultativo durante su permiso, lo que ha provocado que pacientes, incluidos algunos con procesos oncológicos, no hayan podido ser atendidos".

El dirigente socialista ha subrayado que esta falta de profesionales "ha generado listas de espera insoportables para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas que pueden salvar vidas", además de una "situación límite" en el transporte sanitario, "con una sola ambulancia para el retorno a sus hogares de los pacientes dados de alta".

Según ha explicado, el colapso no se limita al ámbito hospitalario, ya que "la Atención Primaria en numerosos municipios y pedanías ha sufrido recortes en días y horas de consulta, lo que ha derivado en urgencias desbordadas y en el agravamiento de dolencias mientras los pacientes han esperado una cita".

"Las personas que necesitan un especialista no han logrado tampoco ser derivadas a otros hospitales, quedando atrapadas en un bucle del que solo se sale pagando de su bolsillo en la sanidad privada", ha lamentado.

Martín ha señalado directamente al presidente de la Junta como responsable de esta situación y ha criticado que "ha dado la espalda a los gravísimos problemas de la sanidad pública en este hospital, condenando a la población de estas comarcas a ser pacientes de tercera y quebrantando la igualdad de oportunidades en algo tan serio como la salud". A su juicio, "si le preocupara mínimamente lo que está ocurriendo, se le debería caer la cara de vergüenza".

El secretario general del PSOE de Almería ha insistido en que "este deterioro no ha sido casual, sino consecuencia de una política que ha empujado a los profesionales a marcharse a la privada o a otras comunidades por las pésimas condiciones laborales que les ofrece la Junta, mientras ha desviado más de 4.500 millones de euros a las clínicas privadas desde 2019".

En este contexto, Martín ha afeado que "el PP se haya permitido rechazar el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España", que aportaría 4.850 millones de euros más al año a Andalucía.

"Con esos recursos se podría empezar a revertir este desmantelamiento", ha afirmado, antes de expresar que el PSOE "va a ofrecer una solución real a la ciudadanía de la mano de María Jesús Montero, recorriendo toda la provincia con una campaña informativa en defensa de una sanidad pública digna".