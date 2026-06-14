PSOE-A solicita declaración de Gabriel Amat y que se investigue toda la estructura política de la Diputación de Almería

El secretario de Organización del PSOE de Almería y diputado socialista en el Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala. - PSOE-A

ALMERÍA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería y diputado socialista en el Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha anunciado que el equipo jurídico del partido, personado como acusación popular, va a solicitar nuevas declaraciones testificales en las diligencias previas del conocido como 'caso Mascarillas'. Entre ellas, los socialistas han reclamado formalmente la comparecencia del expresidente de la Diputación Provincial y actual alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.

En relación, Ayala ha subrayado que, desde el Partido Socialista, se entiende que el caso "no empezó con las mascarillas precisamente, sino que empezó mucho antes". En este sentido, el parlamentario andaluz ha revelado que el propio abogado del expresidente de la institución provincial ha manifestado que "se están investigando contratos desde el año 2016". Por ello, ha vinculado directamente el origen de la causa con "el anterior presidente de la diputación Gabriel Amat y su equipo más cercano en la Diputación Provincial de Almería", según ha precisado la formación en una nota.

"Durante mucho tiempo se ha intentado presentar esta causa como si todo empezara y terminara en los contratos de emergencia de la pandemia", ha criticado el dirigente socialista. Sin embargo, Ayala ha advertido de que lo reflejado en las diligencias, en los informes de la UCO y en las conversaciones incorporadas al caso demuestran "algo más profundo".

A juicio del secretario de Organización, las investigaciones judiciales apuntan a "una forma de funcionamiento anterior". Se trata, según ha explicado, de "una red de relaciones políticas, institucionales y empresariales que habría empezado a construirse en etapas previas de la Diputación". Por este motivo, Ayala ha justificado la petición de comparecencia de Amat al considerarlo "clave para entender cómo se configuró el equipo que después aparece en esta investigación".

Así, el parlamentario andaluz ha remarcado que el paso dado por la acusación popular socialista no busca "hacer ruido". "Lo hacemos porque creemos que son necesarias para entender el origen de estructuras y la evolución de las relaciones que aparecen en la causa", ha zanjado Ayala.

Además de Gabriel Amat, la acusación popular del PSOE ha solicitado formalmente la declaración de María del Mar Martínez Zamora, por su posición en el gabinete de Presidencia, de Pedro María Llamas García, para "aclarar su aparición en conversaciones mercantiles y personales intervenidas y de Saturnino Fernández Caparrós, para determinar si tuvo conocimiento de extremos relevantes de la causa por su posición política y profesional".