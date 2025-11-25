PSOE-A: El "caso mascarillas" de Almería es "el caso PP" con actuaciones "propias de la mafia"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha sostenido este martes que el conocido como "caso mascarillas" de Almería es realmente "el caso PP de Almería o el caso PP de Andalucía", y pone de relieve actuaciones "propias de la mafia".

Así lo ha señalado el responsable socialista en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla al hilo de dicho caso de supuesta corrupción vinculada al presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en el seno de la institución provincial, y por el que la semana pasada fueron detenidos, entre otros, los ya expresidente y exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería Javier Aureliano García y Fernando Giménez, del PP.

Alejandro Moyano ha contado que este pasado lunes estuvo en Almería junto a otros cargos de la dirección regional del PSOE-A, y se fue de allí "bastante preocupado" por lo que se encontró, así como convencido de que "toda Almería sabe lo que ocurría", que ha definido como "una auténtica barbaridad".

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A ha subrayado que "el PP de Almería es la punta de lanza del PP andaluz", y "sostiene" a Juanma Moreno "como presidente del Partido Popular andaluz", y ha aseverado que este caso desvela "una manera de actuar propia de la mafia".

"Lo que empezó siendo el posible 'caso mascarillas' ya no es el 'caso mascarillas', sino que es el caso Partido Popular de Almería-Partido Popular de Andalucía", ha sentenciado el representante del PSOE-A, desde donde tienen "muchísimas preguntas" que hacer alrededor de este caso, como si "hay empresas vinculadas a esta trama que han contratado con la Junta de Andalucía" y, "si es así", por qué "cuantías".

"Tienen que aclararlo cuanto antes", ha aseverado Alejandro Moyano en un mensaje dirigido a Juanma Moreno, al PP-A y al Gobierno andaluz, para saber "qué ha ocurrido con esas empresas que están bajo sospecha", ha abundado antes de incidir en señalar que "toda Almería conoce" este caso, y "Moreno Bonilla, como mínimo, lo conoce desde hace cinco años, cuando empezaron las primeras imputaciones", según ha subrayado.

Ha remarcado que en este caso se habla "de 'mordidas' millonarias, de 'pepinazos', de dinero en sobres en una funda de almohada", y ha sostenido que los socialistas no se creen que Moreno diga que "no conocía los bueyes con los que araba, porque sabemos que es mentira".

El representante del PSOE-A ha puesto de relieve que en el marco de este caso se han encontrado "190.000 euros en una funda de almohada", y se ha "creado una red de cargos públicos que operaba como un clan", como "una estructura mafiosa" de la que se han conocido "algunos detalles espeluznantes" sobre "la frivolidad con la que tratan el dinero público".

De este modo, Alejandro Moyano ha aseverado que este caso está vinculado a "una estructura mafiosa que necesita ser aclarada", y "necesitamos que se levanten las alfombras y se abran los cajones de una Diputación provincial de Almería que actuaba como una empresa privada al servicio, no de los almerienses, sino de la trama corrupta", según ha advertido.

El dirigente socialista ha tildado además de "alucinante que, después de todo lo que estamos conociendo", el próximo presidente de la Diputación de Almería --el diputado provincial de Deportes y alcalde del municipio de María, José Antonio García Alcaína-- "diga públicamente" que el expresidente Javier Aureliano García "es el mejor presidente que podía tener la Diputación", y que "cargos a todos los niveles del PP almeriense dicen que ojalá" el nuevo mandatario provincial "siga la senda en la Diputación de Almería que inició Javier Aureliano García", cuando, según ha advertido Moyano, esa es "la senda del robo, de los sobres y de los fajos".

EL PSOE "VA A BUSCAR LA VERDAD DONDE SEA"

Dicho esto, el representante socialista ha querido advertir a Juanma Moreno de que "tiene que tener claro" que, "por mucho que intente esconder la verdad, el Partido Socialista va a buscarla donde sea, en la calle, en el Parlamento, en los juzgados, en los ayuntamientos, donde sea", porque "nos parece indignante que aún haya responsables investigados, imputados en esta trama, que sigan manteniendo el cargo en el Partido Popular, que sigan estando en la Diputación provincial, que sigan siendo alcaldes de municipios, y que Moreno Bonilla esté impasible, quizás prisionero de lo que conoce y no puede hacer", ha abundado.

Finalmente, Alejandro Moyano ha concluido trasladando su confianza en que el PSOE de Almería, siendo "tan evidente lo que ha ocurrido" con el PP en dicha provincia, va a "tener la oportunidad de demostrarle a los almerienses que hay otra forma de gestionar el dinero público, la Diputación provincial y las políticas que ocurren en Almería", ha zanjado.