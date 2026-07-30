PSOE-A traslada su apoyo y exige a la Junta "respeto" a familias de afectados del incendio de Los Gallardos (Almería)

Archivo - El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A - Archivo

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha trasladado este jueves públicamente su apoyo a la plataforma recién constituida de familias de personas afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) declarado el pasado 9 de julio y por el que han muerto 14 personas, así como ha instado al Gobierno de la Junta a que traslade su "respeto" a dicho colectivo.

Así lo ha reclamado el portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una atención a medios en Granada al hilo de la primera asamblea del 'Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar', una plataforma de familias afectadas en el incendio de Los Gallardos.

El representante socialista ha indicado que, "públicamente", estas personas "se quejan de dos cuestiones", empezando por la de que "no fueron informados convenientemente ante una situación tan grave" como la de dicho incendio.

Y, en segundo lugar, se quejan de que "se sienten despreciados", de que "no les están haciendo ni caso, de que los están ignorando, literalmente", según ha abundado Francisco Cuenca, que en ese punto ha llamado la atención acerca de que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) "no ha puesto en marcha ayudas para las familias, para los afectados" por este incendio, aunque haya desarrollado, en cambio, "mucho postureo".

De igual modo, ha incidido en pedir que se sepa "la verdad" sobre lo que ocurrió en torno a este incendio, y ha querido dejar claro que las familias afectadas por el mismo "no sólo tienen el reconocimiento, el respeto, todo el afecto por parte del PSOE de Andalucía", sino que además desde dicho partido se suman, primero, "a exigir responsabilidad y respuestas" a la Junta.

En esa línea, el portavoz socialista ha insistido en preguntar a la Junta "por qué no se envió" un mensaje del sistema 'Es-Alert' "en los primeros momentos en los que se produjo el incendio", así como "por qué ha mentido el consejero responsable", en referencia al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, de quien Francisco Cuenca ha criticado que "ha respondido con vaguedades y con mentiras en sede parlamentaria, no sólo creando dudas, sino haciéndole daño a las propias familias".

De esta manera, el portavoz ha concluido subrayando que desde el PSOE-A exigen "respuestas" por parte de la Junta, y, "lo primero, respeto, no sólo cariño, afecto y reconocimiento, sino respeto a las familias que están reclamando que como mínimo se les escuche", ha zanjado Francisco Cuenca.