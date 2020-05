PSOE-A urge a Moreno a "abandonar su absurda carrera" y mostrar "más responsabilidad y menos confrontación"

ALMERÍA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este lunes al "más responsabilidad y menos confrontación" para superar la pandemia de la Covid-19 y ha urgido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "abandone su absurda carrera hacía ninguna parte porque no es una competición y sea leal" con el Gobierno de España.

Al hilo de esto, le han exigido que deje de lado "la estrategia de confrontación en la que ha implicado a todo su gobierno" para "arrimar el hombro" y "mirar por la salud de los andaluces", y han aludido a salida más reciente del SAS, la del director médico del Distrito Sanitario de Granada-Metropolitano.

"Si Moreno Bonilla no dedica el cien por cien de su esfuerzo a fortalecer el sistema sanitario público andaluz, con los centros, el personal y el material necesario, si sigue sin proteger adecuadamente a los profesionales del SAS y si no aumenta el número de pruebas PCR, Andalucía no podrá reactivar su economía y generar la actividad y el empleo que necesita", ha dicho el portavoz adjunto en el Parlamento, Rodrigo Sánchez.

En rueda de prensa en Almería, Sánchez de Haro ha exigido "más rigor y trabajo" a la Junta para que toda "Andalucía pueda avanzar con seguridad hacía la nueva normalidad" ya que, según ha remarcado, "sus errores" en la gestión de la crisis del coronovirus ha situado a la comunidad "a la cabeza en el nivel de contagio de estos profesionales pese al menor impacto de la pandemia en nuestra tierra".

Ha indicado que el PSOE-A ha urgido explicaciones oficiales a Juanma Moreno y a su ejecutuvo ante el pleno del Parlamento autonómico y ha afirmado que la solicitud de comparecencia urgente ya está registrada "con el objetivo de que el Gobierno andaluz aclare las causas detalladas de que el 30 por ciento de las personas contagiadas en Andalucía son profesionales sanitarios y sociosanitarios".

Sánchez Haro ha recalcado el Gobierno andaluz "está obligado a dar la cara ante la "negligencia generalizada en todo el Servicio Andaluz de Salud", y "no sólo en centros como el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, como reflejan los datos oficiales de la Junta y las denuncias que desde el minuto uno de la pandemia todos los sindicatos del sector y profesionales con nombres y apellidos" vienen realizando".

El dirigente regional socialista ha señalado que la propia Consejería de Salud informó el pasado jueves a la Mesa Sectorial de que "desde que estalló la pandemia, 8.048 sanitarios andaluces se han dado de baja en algún momento por Covid-19".

Al hilo de esto, ha advertido de que, según estos datos oficiales, del incremento de 473 profesionales de la sanidad de baja por coronavirus sólo en la semana del 5 al 12 de mayo refleja que "una vez superado el pico de la pandemia y dos meses después de que se decretara el estado de alarma y el confinamiento, los sanitarios del SAS de baja por coronavirus siguen aumentando un seis por ciento en la última semana, con lo que el Gobierno andaluz sigue sin tomar medidas contundentes" para proteger al personal de la sanidad", según ha subrayado.

Sánchez Haro ha incidido en la "cifra desorbitada"de sanitarios afectados por la pandemia en la comunidad, "10 puntos por encima de la media de España" y lo que calificado de "muestra evidente de que en Andalucía ha habido una desprotección clara" del personal sociosanitario por parte de la Junta".

Ha recordado que la Fiscalía y la Inspección de Trabajo "están investigando la retirada de siete lotes de mascarillas defectuosas adquiridas por el Gobierno de Moreno Bonilla y distribuidas entre las plantillas del SAS, apuntando que estos procedimientos "pueden derivar en responsabilidades penales".

"El gobierno andaluz tiene que dar muchas explicaciones en la cámara autonómica ante su oscurantismo también sobre las pruebas PCR, toda vez que las estadísticas del Ministerio de Sanidad prueban que Andalucía está a la cola de España en la realización estos test a pesar de que se trata de la comunidad más poblada del país", ha añadido para aludir a las recientes declaraciones del consejero de Salud, Jesús Aguirre, "en las que nos sorprendió asegurando que la Junta puede hacer dos y tres veces más PCR de los que están haciendo actualmente en todos los hospitales, que no hay problema de abastecimiento".

Para el PSOE-A, Aguirre "no dice la verdad tampoco" sobre la medicalización total de las residencias de mayores andaluzas ya que, según ha dicho el portavoz adjunto, la Junta sólo ha realizado este procedimiento, según la información publicada en el BOJA, "en 23 instalaciones".

"Denunciamos que el propio consejero y mando único de la sanidad pública andaluza mienta sobre centros geriátricos donde ha fallecido el 40 por ciento de las víctimas por Covid-19 en Andalucía", ha trasladado para instar a Juama Moreno a "dar la cara, igualmente, por la cadena de cinco ceses y dimisiones en la directiva del SAS en plena pandemia".