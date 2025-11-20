PSOE-A urge a Moreno una "auditoría" de Diputación de Almería y apartar a los detenidos de sus cargos de modo definitivo

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha urgido este jueves al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, a que se lleve a cabo una "auditoría urgente y completa de todas las áreas de la Diputación de Almería desde que el Partido Popular llegó al gobierno" de la misma, así como a que los cargos institucionales que han sido detenidos en el marco del caso de presunta corrupción en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 sean apartados de sus puestos "no sólo temporalmente", sino de forma definitiva.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A, el portavoz socialista se ha pronunciado así sobre este caso de presunta corrupción por el que, entre otros, han sido detenidos el presidente y un vicepresidente de la Diputación de Almería --Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente--, y el alcalde del municipio almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, si bien han quedado suspendidos cautelarmente de militancia por el partido tras estos arrestos.

Francisco Cuenca ha sostenido que, al hilo de este caso, Juanma Moreno "tiene que asumir sus responsabilidades y exigirlas", y ha afirmado que "ser contundente contra la corrupción no es apartar temporalmente de militancia a quien a todas luces tiene una trama corrupta nada más y nada menos que en la Diputación Provincial de Almería".

El portavoz socialista ha señalado que "es increíble, difícil de entender que Moreno Bonilla diga que no sabe nada" de "un caso que parte desde el año 2021", y sobre el que "ya en el año 2022 un vicepresidente de la propia Diputación estaba señalado e investigado".

Tras criticar además que Moreno haya "aupado a uno de los dirigentes ahora mismo investigados en esa trama corrupta en Almería" en la "propia estructura de dirección" del PP-A, el representante del PSOE-A ha incidido en aseverar que "nadie puede entender" que el presidente 'popular' andaluz "no supiera lo que estaba pasando desde hace décadas en Almería".

Al hilo, ha subrayado que el líder del PP-A "cuenta con padrinos en Andalucía, en el propio Partido Popular", y en concreto ha citado al que fuera presidente de los 'populares' andaluces Javier Arenas, y al alcalde de Roquetas de Mar y expresidente de la Diputación y del PP de Almería Gabriel Amat, que "desde hace décadas" ha sido "el patrón de esa gran familia del PP en Almería, con corruptelas, con mucho que explicar, investigado desde hace mucho tiempo", ha advertido.

Cuenca ha subrayado que "ya hay una decena de particulares, de personas, de cargos públicos y políticos encabezados por el presidente de la Diputación" investigados en este caso, y "lamentablemente cada día conocemos que se va ampliando" el alcance del mismo, y ha tildado de "increíble" y ha considerado que "es una vergüenza" que Juanma Moreno "diga que no sabía nada" de lo que estaba ocurriendo en torno a este asunto.

MORENO "NO PUEDE SEGUIR ESCONDIÉNDOSE"

El portavoz socialista ha manifestado por ello que Moreno "no puede seguir escondiéndose, tiene que dar explicaciones y, sobre todo, lo que es más importante, tiene que asumir sus responsabilidades", y desde el PSOE-A exigen que el PP y el propio líder de los 'populares' andaluces "aparte no sólo temporalmente, cautelarmente de la militancia en el PP al presidente de la Diputación, al vicepresidente y al alcalde de Fines", y "lo que tiene que hacer es exigir que dejen su acta de representación institucional que ejercen todavía en la Diputación y en el ayuntamiento" de dicho municipio.

Para el portavoz socialista, "con carácter inmediato", y no de forma "temporal o cautelar", Moreno debe procurar que dichos responsables políticos sean retirados "de sus puestos institucionales con contundencia y claridad".