Montero critica la respuesta de Moreno al 'caso Mascarillas': "Lleva cinco años investigándose y no sabe nada"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control en la c - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, diga que "no conocía nada" del 'caso Mascarillas' en la Diputación de Almería cuando lleva "cinco años investigándose", y ha insistido en reclamarle explicaciones.

Montero se ha pronunciado así durante la sesión de control del Pleno del Congreso de los Diputados, después de que la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, y el diputado del PP José Vicente Marí le hayan reclamado explicaciones sobre el 'caso Cerdán'.

"Además de hablar de los temas que afectan al PSOE, deberían de dar explicaciones de qué ha ocurrido en la Diputación de Almería, donde llevan siempre usando el mismo 'modus operandi' y que en el día de ayer produjo la detención, no la retención, como dijo usted" del presidente y vicepresidente segundo de la institución, según ha trasladado Montero a Muñoz.

"No, no estaban retenidos, eso le pasa a los secuestradores, estaban detenidos", ha apuntado Montero, que ha exigido explicaciones sobre estos hechos.

Asimismo, ha considerado "curioso" que en la sesión de control de este miércoles no le hayan formulado pregunta ningún diputado andaluz del PP, cuando suele habitual que se la formulen Elías Bendodo y Juan Bravo.

"Claro, porque ustedes tienen que dar explicaciones de lo que está ocurriendo y ha ocurrido en la Diputación de Almería", ha trasladado Montero, en este caso al diputado del PP balear José Vicente Marí.

Ha agregado que Juanma Moreno dijo ayer que "no conocía nada de ese caso y que no le cogían el teléfono en Almería: "Fueron las declaraciones de Moreno Bonilla a costa de un caso de corrupción que lleva cinco años investigándose, que tuvo detención de un anterior vicepresidente de la diputación y que ahora lleva por delante a un presidente y a otro vicepresidente" de la institución.

"Y el Partido Popular en Andalucía no sabe nada", ha añadido Montero, quien ha apuntado que las personas detenidas "forman parte de los órganos de dirección del PP regional".

Ha pedido al PP que "ninguna clase" en relación con la lucha contra la corrupción.