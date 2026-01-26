PSOE-A valida la versión de Puente sobre el accidente ante los "bulos" y pide "dejar trabajar para que la verdad aflore"

Archivo - El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala. - PSOE-A - Archivo

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha valorado este lunes las explicaciones ofrecidas hasta el momento por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) frente a los "bulos" y "noticias que pueden dañar más, si acaso, el dolor" de las víctimas y sus familiares.

"Desde el primer momento está dando las explicaciones y se está trabajando. Hay que dejar trabajar para que la realidad y la verdad aflore como debe", ha manifestado Ayala, para quien ya "el dolor es suficiente como para que, día tras día" se trasladen informaciones que "pongan en duda muchas de las situaciones sin que esté contrastado".

El dirigente socialista, quien ha mostrado la "solidaridad" y "afecto" del PSOE con las familias afectadas, ha reclamado así tiempo para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan investigar. "Que no haya ningún ápice de duda sobre las actuaciones que se han llevado a cabo", ha añadido.