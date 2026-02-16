Una quincena de réplicas siguen al terremoto de Tabernas (Almería), que deja once avisos a emergencias

Réplicas al terremoto registrado en Tabernas (Almería). - IGN

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado hasta 15 réplicas al terremoto de magnitud 4,3 que se ha producido en la madrugada de este lunes con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, lo que ha derivado en once llamadas a los servicios de emergencias 112 Andalucía: ocho desde Almería, dos desde Granada y una desde Jaén.

El temblor, que se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias andaluzas así como Murcia, no ha dejado daños personales aunque sí cierta inquetud entre la población ante las repeticiones de menor intensidad que se han producido hasta las 9,20 horas --hora local-- de este lunes.

Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 0,55 horas de forma superficial en este pueblo de la comarca de Los Filabres, si bien ha alcanzado a un total de 74 municipios de los que 49 son de Almería, 14 de Jaén, seis de Granada y cinco de Murcia.

El terremoto ha sido sentido con intensidad IV, conforme a la última revisión, en Benahadux, Tabernas, Turrillas, Santa Fe de Mondújar, Gádor y Pechina, y con intensidad III-IV en Arboleas, Bacares, Tíjola, Fines, Gádor, Gérgal, Serón, Macael, Pechina y Rioja.

Con intensidad III, el terremoto ha llegado a Roquetas de Mar, Alboloduy, Albox, Los Gallardos, Alhabia, Cuevas del Almanzora, Almería, Alsodux, Benizalón, Benahadux, Vícar, Antas, Lubrín, Gérgal, Huécija, Íllar, Cantoria, Níjar, Lucainena de las Torres, Mojácar, Olula del Río, Oria, Purchena, Senés, Serón, Sorbas, Tíjola, Huércal de Almería, Vera y Viator.

De manera más tenue, también se ha notado con intensidad III-II en Abla, Albanchez, Alhama de Almería, Bayarque, Tahal, Almería, Águilas, Roquetas de Mar, Níjar, Canjáyar, Carboneras, Chercos, Chiclana de Segura, Serón, Cantoria, Gérgal, El Ejido, Arboleas, Alcóntar, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Guadix, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Los Gallardos, Olula del Río, Vícar, Viator, La Mojonera, Cúllar, Líjar, Lúcar, Vera, Rágol, Santo Tomé, Somontín, Suflí y Turre.

Finalmente, con intensidad II, ha llegado a Adra, Águilas, Berja, El Ejido, Almócita, Almuñécar, Baeza, Bailén, Vícar, Baza, Benamaurel, Jaén, Cantoria, Cartagena, Cazorla, Cúllar, Níjar, Fiñana, Granada, Cuevas del Almanzora, La Carolina, Pulpí, La Guardia de Jaén, Linares, Lorca, Los Gallardos, Mengíbar, Molina de Segura, Motril, Mula, Mazarrón, Puerto Lumbreras, Quesada, Rus, Torreperogil, Totana, Úbeda, Roquetas de Mar, Vera, Velefique, Vélez-Rubio, Arboleas, Mojácar, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Zurgena.