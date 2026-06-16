Rajoy alerta del avance de los populismos "siempre de extrema estupidez" que ponen en riesgo las democracias europeas

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy junto al presidente de Asempal, Cecilio Peregrín. - ASEMPAL

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha advertido este martes sobre el avance de los populismos en Europa, lo que ha situado como uno de los principales riesgos para la democracia alcanzada a través de la "historia de éxito" que ha supuesto la Unión Europea al haber consolidado mediante su proyecto un espacio de paz y bienestar.

"El populismo puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema nada y siempre de extrema estupidez", ha señalado Rajoy durante un encuentro exclusivo con empresarios ante los que ha apuntado que la proliferación de partidos extremistas constituye "un mal dato de futuro", según ha trasladado en una nota la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal).

El expresidente ha defendido el proyecto común europeo aunque ha advertido de que el continente afronta grandes desafíos en materia de seguridad, energía, tecnología, demografía y competitividad, por lo que, a su criterio, debe reducir sus dependencias en ámbitos estratégicos, avanzar en el mercado único, reforzar su política exterior y de seguridad común y mejorar su capacidad para competir en un contexto global cada vez más exigente.

Rajoy ha advertido de que la acumulación normativa europea, nacional, autonómica y municipal puede dificultar la labor de las empresas y convertirse en un freno para la competitividad. "La economía requiere rapidez, flexibilidad y facilitar la vida a quienes pueden crear empleo y generar riqueza", ha señalado.

También se ha abordado el reto de la inmigración, que Rajoy ha calificado, según la organización del acto, como uno de los asuntos más difíciles de gestionar desde la acción de gobierno, por lo que ha defendido la necesidad de una política europea común, vinculada al empleo, a la cooperación con los países de origen y a una inmigración ordenada.

De otro lado, el expresidente se ha mostrado partidario del diálogo social y del diálogo político en las grandes decisiones de país, especialmente en aquellas que afectan directamente al ámbito económico y laboral.

"Yo estoy a favor de los empresarios, porque los empresarios son los que crean riqueza y empleo. Y, por tanto, a quien crea riqueza y empleo hay que darle apoyo y hacerle las cosas lo más fácil que se pueda", ha dirigido a los asistentes.

En relación con el actual contexto internacional, Rajoy ha advertido de que "el mayor enemigo de la empresa es la inseguridad, la falta de reglas de juego y la incertidumbre", por lo que ha animado a las empresa a estar atentas a los cambios y exportadora hacia entornos democráticos, entre otras medidas. "Si uno no defiende sus posiciones, ya ha perdido", ha afirmado.

"Lo único rentable de verdad para un empresario, para cualquiera, es hacer las cosas bien", ha añadido a lo largo del foro articulado a través de un diálogo con el presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, tras el que ha firmado ejemplares de su libro 'El arte de gobernar'.