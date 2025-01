Raquel de Julián Artajo refleja "la luz y oscuridad que hay en el ser humano" en 'Y a mí, ¿qué?'

ALMERÍA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autora Raquel de Julián Artajo ha publicado 'Y a mí, ¿qué?', una obra de la que destaca sobre todo su "humanidad" con unos personajes "complejos" en los que "hay luz y oscuridad".

"El hecho de que sean imperfectos hace que el lector se identifique fácilmente con ellos o sienta empatía por ellos, por eso se les coge cariño a todos. Todos los personajes son ficticios, han sido construidos con pedacitos de gente que conozco", ha indicado la autora en una nota de la editorial Círculo Rojo.

A través del sello de autoedición, la autora apunta que "aunque a veces parezca duro o inverosímil, no hay una sola historia en el libro que no sea real" y por eso "el libro es tan humano, porque las historias que cuenta pertenecen a seres de carne y hueso: humanos, y por naturaleza, imperfectos".

La firma editorial apunta que "el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, reflexión, diversión y sexo" que es "todo lo bueno que tiene esta vida".

"La protagonista es una mujer heterosexual que tiene amigos de los dos sexos y con diferentes orientaciones sexuales. Este libro cuenta las historias de todos ellos. Está dirigido a cualquier persona que tenga ganas de pasar un rato divertido reflexionando sobre preguntas básicas que se hace cualquier ser humano: ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde voy?", ha añadido.

Se trata de un libro "moderno y al mismo tiempo universal", según ha valorado. "Pretende hacer reflexionar al lector sobre temas del mundo postmoderno que afectan a la condición humana. En un contexto de cambio social potenciado por las redes sociales y la inteligencia artificial, 'Y a mí, ¿qué?' habla de complicaciones universales a las que el ser humano lleva tiempo enfrentándose: el peso de la monotonía de la rutina diaria del trabajo, la presión de las expectativas sociales, el desasosiego de los dilemas que representan los conflictos internos (identitarios o éticos)".

La obra se presenta como "un libro realista pero también sarcástico y divertido, que pretende hacer reflexionar al lector, pero, sobre todo, que el lector se divierta leyéndolo".

Raquel de Julián Artajo se ha inspirado "en su propia capacidad de escucha". "Las personas que me rodean llevan años contándome las alegrías y los dramas que experimentan en sus vidas. Anoto las frases que me sorprenden por duras o irónicas. Llamo a esas notas 'perlitas'. Este libro está inspirado en esas historias y transcribe muchas de esas 'perlitas'", ha detallado.

La autora asegura que la escritura del libro "ha supuesto también un trabajo de introspección profundo porque me he tenido que meter en la piel de esas personas, buscar dentro de mí sentimientos para poder transmitirlos a un personaje y en numerosas ocasiones me ha llevado a cuestionar y evaluar mi propio comportamiento en las situaciones descritas o situaciones similares, un trabajo psicológico que ha sido duro".

Raquel de Julián Artajo (Zaragoza, 1976) se define una escritora franco-española afincada en París amante del arte, humanista, 'enfant rebelle' y ciudadana del mundo.

Creció entre el País Vasco y La Rioja. Cursó sus estudios universitarios en ESADE (Barcelona). Ha trabajado en varios países europeos y ocupa actualmente un cargo directivo en una agencia de la Unión Europea. La autora escribió 'Y a mí, ¿qué?', su primera novela, durante el año sabático que se tomó para cuidar de su padre enfermo de Alzheimer.