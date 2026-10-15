Reabierto el carril de la A-7 cortado en Sorbas (Almería) tras el vuelco de un camión

Archivo - Vía A-7. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El carril izquierdo de la A-7 cortado a última hora de este miércoles 14 de octubre por el vuelco de un camión a su paso por la localidad almeriense de Sorbas ha quedado reabierto a primera hora de este jueves tras la retirada del vehículo siniestrado.

Según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la circulación por la vía ha recuperado la normalidad en sentido Murcia tras registrar hasta tres kilómetros de retenciones a última hora de este miércoles.

El incidente se produjo en el kilómetro 722 de la A-7 y no afectó a la circulación por el carril derecho.