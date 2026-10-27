Localizada cerca de su casa la mujer que se buscaba en Ampuero

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 51 años que se buscaba en Ampuero ha sido localizada con vida en el entorno de su vivienda. Ha sido valorada por 061 y posteriormente trasladada al Hospital de Laredo.

Un amplio dispositivo ha trabajado esta mañana para encontrarla por tierra, agua y aire. El 112 recibió aviso de la situación a última hora de la tarde de ayer, momento en el que iniciaron las labores de búsqueda el equipo de rescate del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil.

Esta mañana, ya con luz, se ha establecido un operativo que ha peinado la localidad de Ampuero y sus alrededores, bajo la dirección de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido en el Ayuntamiento.

Se han desplegado, además de técnicos de rescate del Ejecutivo y agentes de la Guardia Civil --que ha aportado al GREIM, USECIC y perro de rastreo--, efectivos de Cruz Roja con misiones logísticas y subacuáticas; los drones del Gobierno, y las agrupaciones de Protección Civil de Arredondo y Santander, esta última también con unidad cinológica.

Por aire, ha sobrevolando el área de búsqueda el helicóptero de la Guardia Civil, y estaba previsto su relevo por parte de la aeronave del Gobierno de Cantabria.