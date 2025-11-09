Reabierto al tráfico en la A-7 en Aguadulce (Almería) tras el accidente que implicó a siete vehículos

AGUADULCE (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

La carretera A-7 en dirección Murcia, en su paso por Aguadulce, pedanía del municipio de Roquetas de Mar (Almería), ha sido reabierta al tráfico tras el accidente múltiple ocurrido este domingo a las 8,38 horas, un siniestro que ha involucrado a siete vehículos y ha provocado varios heridos.

Según ha notificado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su portal web, consultado por Europa Press, la carretera fue totalmente cortada a la circulación y ya ha recuperado la plena normalidad, salvo una restricción activa dirigida a mercancías peligrosas por los túneles desde el kilómetro 795 hasta el 797.

En relación, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado a esta agencia de que esta mañana se recibió un aviso que alertaba de una colisión en la que se han visto implicados hasta siete automóviles. Hasta el lugar del accidente se han desplazado agentes de la Guardia Civil, quienes continúan con las labores de investigación para esclarecer las causas del suceso y en el que hasta el momento no se han facilitado detalles adicionales sobre el estado de los heridos.