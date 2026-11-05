Recuperan un equipo de grabación sustraído y subastado en una web de pujas de paquetes sorpresa

Material recuperado. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Almería ha recuperado un equipo de grabación profesional valorado en unos 6.000 euros que fue sustraído durante su envío a un comprador y que, postertiormente, habría sido adquirido por 250 euros a través de una web de pujas de paquetes sorpresa por parte de un tercero.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, el propietario denunció en febrero de 2026 que había enviado las tres cámaras de vídeo con varios accesorios y dos maletas personalizadas a través de una aplicación de artículos de segunda mano, de forma que los había enviado a través de una empresa de paquetería sin que llegaran a su destinatario.

No fue hasta meses después, en agosto, cuando el denunciante reconoció en una página web de anuncios de otra aplicación el equipo de filmación debido a su "singularidad", por lo que interpuso una denuncia.

A partir de ahí, agentes del Grupo de Hurtos pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería iniciaron una investigación para identificar a la persona que ofrecía los equipos, residente en el distrito de Carabanchel, en Madrid.

El sospechoso, al ser requerido por agentes de la zona, hizo entrega de todos los efectos y manifestó que los había comprado por 250 euros a modo de puja en una plataforma dedicada a la venta de productos por lotes y paquetes sorpresa. Según su declaración, desconocía el contenido de los paquetes y el estado de los artículos.

Los hechos se investigan como delitos de hurto y receptación, mientras que los efectos fueron entregados a su legítimo comprador. La Policía Nacional recomienda comprobar la identidad y las valoraciones del vendedor antes de realizar una compra por internet, mantener la comunicación y el pago dentro de la plataforma y utilizar sus sistemas de protección.