Recuperan en Níjar (Almería) un vehículo de alta gama robado en Alemania con el número de bastidor manipulado

Vehículo recuperado. - POLICÍA LOCAL DE NÍJAR

ALMERÍA 2 Jul. (EUROPA PRES) -

La Policía Local de Níjar (Almería) ha recuperado en el municipio un vehículo de alta gama que figuraba como sustraído en Alemania y que presentaba alterados varios de sus elementos identificativos, entre ellos el número troquelado del bastidor.

La actuación se produjo durante un servicio rutinario de vigilancia y atención ciudadana que una patrulla desarrollaba en la zona comprendida entre El Viso y Balsa Seca, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Durante las labores habituales de control, los agentes detectaron indicios que hacían sospechar de una posible irregularidad en el vehículo, por lo que procedieron a realizar las oportunas comprobaciones técnico-policiales y administrativas.

Tras las verificaciones realizadas, los policías confirmaron que el número de bastidor había sido manipulado con el objetivo de dificultar la identificación del vehículo. Asimismo, comprobaron que sobre el mismo pesaba una requisitoria internacional por sustracción emitida en Alemania.

Una vez confirmados los hechos, el vehículo fue intervenido y quedaron activados los correspondientes protocolos para su puesta a disposición de la autoridad competente y la continuación de las diligencias oportunas.