Registrado este domingo un terremoto de magnitud 2,4 con epicentro en Tahal (Almería)

Imagen del epicentro del terremoto registrado en Tahal (Almería). - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

ALMERÍA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de 2,4 grados de magnitud ha sido registrado en la mañana de este domingo, 21 de junio, con epicentro en el municipio almeriense de Tahal.

Así lo ha informado los datos ofrecidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a través de su página oficial, consultada por Europa Press, donde ha indicado que el movimiento sísmico se ha producido entorno a las 8,30 horas de esta mañana en dicha localidad.

Según han detallado, por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en declaraciones a esta agencia, no se han recibido llamadas de aviso ni hay constancia de incidencias por este terremoto.